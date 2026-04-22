Roberto Manrique Actor de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' sufre aparatoso accidente tras cometer "error": le dieron 31 puntadas La función de teatro en la que participaba Roberto Manrique tuvo que ser suspendida, luego de que un tubo "bastante pesado" le cayera en el rostro.



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Roberto Manrique, quien dio vida a Santiago en 'Sin senos sí hay paraíso', tuvo un fuerte accidente en un escenario teatral que estuvo a punto de afectar su visión.

El 17 de abril el actor estaba en el preestreno de la obra 'Tantas Flores', la cual protagoniza, y al tener que mover un "tubo bastante pesado" como parte de la escenografía lo hizo mal y cayó en su rostro, por lo que tuvieron que suspender la función para ser llevado de emergencia al hospital.

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" Yo cometo un error (…) y cuando me doy cuenta voy a corregir y al hacer esa corrección no me doy cuenta que ya había otro tubo y me cae en la cara", contó en un video publicado en su perfil de Instagram el 21 de abril.

¿Qué le pasó a Roberto Manrique?

Roberto explicó que el golpe lo recibió alrededor del ojo causándole tres heridas profundas que necesitaron sutura.

"Me tienen que coser 31 puntos porque la herida de arriba resulta que es tan profunda que llegó al hueso, y la de acá está a un centímetro del ojo".

Roberto Manrique compartió imágenes de las heridas. Imagen Roberto Manrique/Instagram

Manrique ve la experiencia como un "renacimiento", pues a pesar de lo aparatoso del accidente no fue grave y su ojo está en perfectas condiciones.

"A mí me ha dado una sensación de renacimiento, de milagro, de perfección, de bendición, dentro de la salvajada que fue esto que yo salí de ahí agradecido y energizado".

El actor ecuatoriano agradeció al cirujano que lo atendió y cree que no le quedarán cicatrices.

"Estoy seguro que no me va a quedar cicatriz y si queda pues así es la vida (…) estoy sano, tengo ojo, estoy vivo, una cicatriz no es nada", finalizó.