Sheyla confiesa que le pidieron bajar 40 kilos en un mes para un estelar: “Lloré mucho”

Video Angélica Vale presumió su abdomen marcado: se robó las miradas en Premio Lo Nuestro

Sheyla se sinceró con Mara Patricia Castañeda sobre las dificultades que ha tenido, gran parte de su vida, para adelgazar y lo complicado que ha sido enfrentar su sobrepeso, pues desde los 8 años está a dieta.

Durante esa charla con la periodista de espectáculos, la actriz recordó cuando le ofrecieron un protagónico de telenovela con la condición de que bajara 40 kilos en un mes.

PUBLICIDAD

Señaló que todo sucedió después de formar parte de ‘Cero en conducta’ con Jorge Ortiz de Pinedo, de 1999 a 2003. Una productora, de quien no quiso revelar su nombre, se acercó a ella para presentarle la oportunidad de trabajo.

Sin embargo, como requisito indispensable, Sheyla tenía que perder peso, por lo que la envió con un especialista para que le ayudara en su proceso.

“Una persona me pidió así de ‘ te doy el estelar, pero necesito que bajes 40 kilos en un mes’, me mandaron con un médico allá en Polanco, a gastar un dinero que no tenía, estaba enormesísima”, expresó el pasado 18 de febrero.

Sheyla se comprometió con la idea de bajar de peso y comenzó el nuevo régimen alimenticio, pero los resultados no fueron los esperados.

¿Por qué Sheyla no bajó de peso y perdió su protagónico?

La actriz detalló que “la dieta no dio resultados”, pese al empeño que le puso durante un mes.

“ Me puse a dieta, no bajé ni un kilo, subí, era un estrés porque yo quería, de verdad, con todo el amor del mundo ese estelar”, recordó.

Aunque Sheyla se sometió al proceso para bajar de peso por petición de la productora, esta decidió escoger a otra actriz y, según contó, jamás le avisó a la comediante, quien reveló que “lloró mucho” al enterarse de la noticia.

“No me dieron ni las gracias, no era para mí, lo tomé así, pero lloré mucho, no te voy a decir que fue fácil porque, para mí, era una gran oportunidad”, sentenció.

En 2006, Sheyla decidió someterse a una cirugía de manga gástrica, con la cual logró bajar de peso tras varios años de luchar contra su sobrepeso.

PUBLICIDAD

“Me operé el estómago, me hice la manga gástrica. Señores, la manga gástrica no hace el trabajo por uno, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, la calidad de nuestra alimentación, el hacer ejercicio, el no ser sedentarios, también atenderse hormonalmente que es mi caso”, precisó.

Pese a la operación, la cantante volvió a subir varios kilos durante la pandemia, cuando se descuidó; sin embargo, Sheyla está convencida que logrará bajar de peso una vez más, pero ahora de forma natural.