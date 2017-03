Cómo Sheyla ha cambiado su imagen por motivos de salud

La actriz y cantante, Sheyla, sigue sorprendiendo con su cambio de imagen, ya que después de haber bajado más de 60 kilos en pocos meses gracias a la manga gástrica que se colocó hace algunos años, así como llevar una dieta balanceada y realizar ejercicio para ayudar a este proceso, la también comediante no pierde su objetivo y sigue perdiendo peso para tener una esbelta figura y cuidar de su salud..



Sheyla luce una nueva y sana imagen Sheyla, a quien vimos recientemente en Un camino hacia el destino está feliz porque tuvo un cambio radical en su apariencia. La actriz apareció con la nariz más estilizada. Ante el evidente cambio, la actriz confesó a la revista 'TVNotas' que sí se realizó una cirugía estética. Aunque aclaró que también lo hizo por razones de salud. "(El doctor) Me comentó que sí necesitaba la operación, pues notó que no respiraba bien. No era algo que tenía planeado. También le mostré fotos, en donde mi nariz era aguileña, y cuando me reía se bajaba mucho. Entonces, con un programa de computadora vi cómo quedaría, y me pareció bien" explicó.

Gracias a la cirugía ahora puede respirar mucho mejor y ya no se cansa tanto como antes. Pero este no ha sido el único cambio que hemos visto en la actriz, Sheyla ha bajado 60 kilos en tres meses. Sheyla se ha sometido a una "secuencia de liposucciones controladas" para bajar de peso y mejorar su salud. Dejó de ser talla 16 y ahora es talla 12. Esta transformación la han hecho sentir más bonita y sana. Sheyla es una actriz que ha destacado por su talento para la comedia. Cero en conducta y La Jaula son algunos de los programas que le dieron gran popularidad. En el 2006 la vimos en la telenovela Mundo de fieras e interpretó a 'Mayeya'. En Zacatillo, un lugar en tu corazón (2010) hizo reír al público con la simpática 'Cleodomira'. Posteriormente se puso el uniforme de enfermera para trabajar en el hospital de Rafaela. Su última participación en las telenovelas la realizó en Un camino hacia el destino donde se convirtió en una monja muy rebelde y en una de las amigas de 'Fernanda' (Paulina Goto). Sheyla es una talentosa actriz y cantante. ¿Qué te parece su saludable cambio?

“En mi familia de donde yo provengo nunca se me dijo ‘La gorda’, no, tenía un espejo ¿me explico? A mí se me dijo ‘tú vales por lo que tú eres, por lo que se te ha enseñado en esta familia’. Yo no me siento chiquita al lado de las mujeres guapas, porque yo también tengo lo mío”, dijo Sheyla a la cámara del programa No lo cuentes.



Informes de la revista TVnotas aseguran que Sheyla decidió hacer este cambio debido a las complicaciones que empezaba a tener en la espalda y rodillas por su sobrepeso. La actriz ha confesado en repetidas ocasiones el problema que tiene en la tiroides, glándula que controla el metabolismo del cuerpo, por lo que en alguna época de su vida llegó a pesar 137 kilos.

“ Yo tengo que comer de 4 a 5 veces al día pequeñas porciones de comida, yo me hice una cirugía que se llama manga gástrica, tengo con ella 6 años aproximadamente, las porciones de mi comida son más chiquitas, entonces tengo que comer poquito y ya como a las 2 o 3 horas tengo que comer otra vez y eso me ha bajado de peso, no tengo competencias con nadie, voy bien, voy saludable. Nunca me había visto así, me siento padre. Además troto todos los días de 6 a 7 kilómetros”, confesó Sheyla al portal Hola Doctor.

Ahora la también cantante está feliz con su nuevo cuerpo y rostro, pues también se sometió a una cirugía de nariz para respirar mejor, esto la hace sentir más segura y su salud ha mejorado notoriamente. Hasta hace unos meses Sheyla se seguía sometiendo a una secuencia de liposucciones controladas para lograr un cuerpo más estético.

