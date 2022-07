La bebé de Shanik Aspe cumplió 2 años y tuvo una fiesta de Disney: ambas lucieron adorables

Shanik Aspe se convirtió en madre en julio del 2020, cuando recibió a una nena producto de su relación con el abogado Mauricio Odiardi.

Sin embargo, el proceso para recibir a la pequeña Carlotta no fue nada sencillo. Por un lado, su ‘baby bump’ no creció mucho y eso convirtió a la conductora en blanco de todo tipo de críticas y, por el otro, la bebé se terminó de gestar y nació al inicio de la pandemia del coronavirus.

Según relató la estrella en su paso por el programa ‘Pinky Promise’ en mayo del 2021, cuando dio a luz no había disponibilidad en los hospitales, por lo que

“los doctores me colocaron en un lugar provisional donde se me rompió la fuente y mientras me enseñaban a pujar salió la cabeza (de mi bebé)”.



Si bien la pequeña nació completamente sana, Shanik Aspe se enfrentó a otro problema durante la lactancia: su piel es tan sensible que los extractores de leche le provocaban moretones y hasta sufría el riesgo de desarrollar necrosis en el pecho.

Aún así, la artista estaba determinada a alimentar a su bebé de manera natural y así lo hizo por un año.

A pesar de las múltiples dificultades la conductora ha mostrado su mejor rostro (y el de su hija) en redes sociales, en donde suele compartir un sinfín de detalles del crecimiento de la pequeña.

El más reciente de ellos fue su segunda vuelta al sol.

Carlotta, la hija de Shanik Aspe, se convirtió en Minnie Mouse para su cumpleaños 2

El pasado 17 de julio, la conductora de televisión celebró en su cuenta de Instagram el cumpleaños de la bebé.

En su perfil, documentó que realizó una pequeña fiesta en un salón en una exclusiva zona de la Ciudad de México. La celebración tuvo como temática a los personajes clásicos de Disney: Minnie, Mickey, Pluto y más.

Por ello, no pudieron faltar las decoraciones, botargas y hasta dulces inspirados en los animales animados.



De esta famosa pandilla, resaltó Minnie, personaje del que hubo una piñata y del que se disfrazó Shanik Aspe, así como algunos miembros del salón de fiestas.



Carlotta tampoco perdió la oportunidad de caracterizarse como la ratoncita más famosa del mundo, aunque ella fue un paso más allá al pintar una nariz negra, y usar un vestido y zapatos como los de Minnie Mouse.



Con este disfraz, la niña de 2 años posó para una sesión de fotos que se ganó los aplausos de los seguidores de su famosa mamá.

“Es una muñeca”, “Es una belleza”, “Es que está preciosa”, “La amo”, “Hermosa”, “Muero de amor”, “¡Pero qué belleza de niña” y “¡Ay, pero cuanta belleza!” fueron algunos delos comentarios.