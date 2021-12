La hija de Shanik Aspe se reencontró con sus abuelos paternos en un tierno momento

La conductora mexicana se convirtió en mamá de una nena, el 15 de julio de 2020 y, desde entonces, la pequeña ha conquistado a los seguidores de la famosa con su “gran ternura”.

La bebé se llama Carlotta y es fruto de la relación entre Shanik Aspe y el abogado Mauricio Odiardi.

Actualmente tiene 1 año y 5 meses y a tan corta edad no deja de recibir elogios por parte de otras famosas como Michelle Renaud, Sherlyn, Ximena Herrera o Tania Rincón.

Charlotta, hija de Shanik Aspe, es muy consentida por sus abuelos

La bebita causa gran sensación en redes sociales y cuando se encuentra con sus abuelos el escenario no es muy diferente.

Esto lo presumió la mismísima Shanik en historias de Instagram al mostrar cómo su hija jugaba al “caballito” con su suegro, quien se colocó a la bebé en hombros para pasearla.

En el video se muestra a la niña muy sonriente y divertida. Además, la conductora lo publicó tiernamente bajo el lema “Los abuelos son un tesoro”.



La razón detrás de este reencuentro entre abuelos y nieta fue para celebrar el cumpleaños número 39 de Mauricio Odiardi, padre de la nena, quien nació el 23 de diciembre de 1982.

Vía Instagram, Shanik Aspe dejó ver cómo celebraron en familia, con un pequeño pastel y un arreglo de globos que dejó “muy impactada a Carlotta”.

Shanik admitió que convertirse en mamá durante pandemia no fue fácil

En mayo de 2021, la conductora confesó para el programa ‘Pinky promise’ que ser madre por primera vez no fue como ella esperaba.

Ella tenía la ilusión de ir a las tiendas para escoger personalmente todos los artículos para su nena, especialmente la ropita, e incluso celebrar un ‘baby shower’, pero la pandemia se lo impidió.

A raíz de este aislamiento y de las hormonas, Shanik sufrió una crisis emocional.

Lo peor llegó cuando se encontró en su último trimestre de embarazo, porque temía que los hospitales estuvieran saturados para cuando diera a luz. Lamentablemente ese miedo se cumplió.

“Mauricio se me acercó y me dijo: ‘Shanik no hay cuarto de hospital’. Los doctores me colocaron en un lugar provisional donde se me rompió la fuente y mientras me enseñaban a pujar salió la cabeza [de mi bebé]. No estaba en el lugar de parto y me acuerdo que el doctor puso ‘La Incondicional’ de Luis Miguel”.