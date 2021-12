Todo sobre la nueva serie de 'Sex and the City' en 2021: Carrie y Mr. Big cambiaron mucho

El grupo de amigas Carrie ( Sarah Jessica Parker ), Charlotte York ( Kristin Davis ) y Miranda Hobbes ( Cynthia Nixon ) está de vuelta (aunque con la ausencia de Samantha Jones) luego de que la serie ‘The sex and the city’ terminara en su sexta temporada en el 2004.

Esta nueva entrega es una continuación de lo visto en las anteriores seis temporadas de ‘Sex and the city’, pero al tener un nuevo nombre y nuevas actrices que se unen al grupo de amigas, se puede y entender sin haber visto todos los capítulos de la serie original.