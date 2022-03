Las rivalidades más polémicas de los famosos: algunos hasta se pelearon en público

Entre las celebridades podemos encontrar todo tipo de relaciones: las grandes amistades, romances y rivalidades. Aquí recordamos 6 enemistades más sonadas en la farándula, ¿las conoces todas?

#1 J Balvin y Residente documentaron su tensión en redes sociales

Los artistas urbanos mantienen una rivalidad que inició en septiembre del 2021, de cara a los Latin GRAMMY de ese año. En aquel entonces, J Balvin llamó a boicotear los premios, pero Residente le recriminó en redes sociales que lo hacía porque no había obtenido ninguna nominación.

Ahí inició una enemistad que recientemente llegó a su punto más alto: el ex integrante de Calle 13 publicó una ‘tiradera’ en la que ataca al reggaetonero colombiano.





#2 Alejandra Guzmán y Paulina Rubio tuvieron una rivalidad por años

Las mexicanas también usaron su música para mandarse mensajes públicos sobre su rivalidad. Todo inició en los 90 y por un triángulo amoroso que involucra a Erik Rubín.

Según ha explicado el ex integrante de Timbiriche, mantuvo romances con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en diferentes momentos, pero ellas se enteraron de esto y surgió una especie de competencia por quedarse con su amor.

La situación llegó al punto tal que ‘La Guzmán’ lanzó una canción llamada ‘Hey, Güera’, mientras que ‘La chica dorada’ publicó el tema ‘Mío’.

Alrededor de 30 años después de esta disputa, las cantantes parecen haber limado sus asperezas, pues este año trabajaron juntas en un tour llamado ‘Perrisimas’.





#3 Jennifer Lopez y Mariah Carey tampoco se llevan bien

Las divas del pop han sido un poco más sutiles al hablar de su supuesta rivalidad, pero todo indica que lleva muchos años.

Las tensiones se remontan a los años 90, cuando Mariah Carey se divorció de Tommy Mottola, ejecutivo y productor de Sony Music. Según diferentes reportes, tras su separación, él le ofreció a Jennifer Lopez un ‘sample’ que la cantante estadounidense deseaba usar en una de sus canciones.

Con el tiempo, JLo se convirtió en una de las artistas más reconocidas del mundo del entretenimiento, pero en una entrevista de los 2000, se le cuestionó a Mariah su opinión sobre ‘la diva del Bronx’ y se limitó a contestar “no la conozco”.





#4 En ‘Sex and the City’ eran amigas, pero en realidad dos de sus actrices eran rivales

Sarah Jessica Parker y Kim Catrall son las protagonistas de esta historia. El diario ‘The Telegraph’ reportó que SJP tenía un salario mucho mayor que el resto de sus coprotagonistas debido a que se le otorgó el título de productora ejecutiva desde la segunda temporada, por lo que la actriz que le dio vida a Samantha pidió un aumento.

No solo se lo negaron, sino que esto habría causado gran descontento por parte del resto del elenco, por lo que la alejaron de su convivencia diaria.

Aún así, trabajaron juntas en el resto de la serie y las dos películas consecutivas. Cuando hablaban de su relación en el set, dejaban en claro que no era unidas, pero tampoco mantenían una disputa.





La situación cambió cuando surgieron rumores de una tercera película de ‘Sex and the City’: Kim dejó en claro en varias ocasiones que no tenía intenciones de regresar a su papel.

En febrero del 2018, el hermano de la veterana actriz falleció y Sarah Jessica Parker le mandó sus condolencias por redes sociales. A esto, Cattrall respondió tajantemente:

“te lo dejaré muy claro (por si no lo he hecho ya): tú no eres mi familia, no eres mi amiga, así que te escribo una vez más para pedirte que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de ‘niña buena’”.



A finales del 2021 se estrenó ‘And Just Like That’ el reboot de la serie en la que trabajaron juntas, pero no aparece el personaje de Samantha.





#5 Kanye West incluso amenazó a Pete Davidson

El rapero ha mantenido una disputa pública con el comediante, luego de que se dieran a conocer rumores de que estaba saliendo con Kim Kardashian. Estos se han intensificado al grado tal que el video musical de la canción ‘Eazy’ muestra una versión de plastilina de Kanye West atentando contra la vida de Pete Davidson.

Hasta el momento, la estrella de Saturday Night Live ha preferido no hablar públicamente sobre su disputa.





#6 Will Smith y Janet Hubert pasaron años peleados

Tras la tercera temporada de ‘El príncipe del rap’, la producción cambió a la actriz que interpretaba a la tía Viv. La razón que se dio en ese entonces fue que tenían “diferencias creativas”, aunque Will Smith aseguró que Janet Hubert deseaba ser el personaje principal.

Pasaron años distanciados, en los que la actriz habló en contra del protagonista de la serie.

Afortunadamente, ambas estrellas pudieron hacer las paces en un especial de HBO del 2020 que reunió a todo el elenco.





¿Conocías todas estas rivalidades entre celebridades?