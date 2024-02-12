Sergio Sendel tiene dos hijos, son actores de telenovelas e idénticos a él
El actor de ‘Golpe de suerte’ protagonizó una tierna foto con sus hijos, quienes siguen sus pasos en televisión.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Sergio Sendel, actor de 'Golpe de suerte', atrajo miradas al protagonizar una tierna fotografía con sus dos hijos, Valeria y Gracias Santaella, que también son actores de telenovelas.
El actor disfruta de un viaje con sus descendientes por Perú, luego de las grabaciones de la telenovela.
La imagen que evidenció el viaje familiar fue publicada por Valeria Santaella, quien apareció muy sonriente junto a su hermano y su famoso papá en una historia de su cuenta oficial de Instagram.
Graco Santaella también presumió su aventura en su perfil personal y compartió una foto junto a su melliza, hecho con el que los fans de Sergio Sendel afirmaron que son el vivo retrato del villano de telenovelas.
“Son igualitos”, “Idénticos a su papá”, “Están clonados”, “Son la copia de Sendel”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.
Hijos de Sergio Sendel son actores de telenovelas
Sergio Sendel procreó a sus mellizos, Graco y Valeria, durante su matrimonio con Marcela Rodríguez, con quien estuvo casado de 1996 a 2013, año en que anunció su separación.
Los jóvenes nacieron el 30 de mayo de 1998 en la Ciudad de México y por años estuvieron alejados del ambiente artístico; sin embargo, desde hace un par de años incursionaron en la televisión.
Valeria y Graco, quienes decidieron utilizar el apellido Santaella, siguieron los pasos de su papá en la actuación y debutaron en las telenovelas.
Aunque, la hija del actor tuvo algunas participaciones especiales en melodramas como ‘Mañana es para siempre’ y ‘Una familia con suerte’, fue hasta que trabajó con su papá en ‘Mi fortuna es amarte’ que su carrera se catapultó.
“Lo que me gusta de ella es que es disciplinada y en esta carrera tienes que tener tres cosas: disciplina, mucha capacidad de esfuerzo y, sobre todo, paciencia”, expresó Sendel en el programa Hoy el 4 de febrero de 2022.
Su hermano Graco se lanzó como actor en otra telenovela de Nicandro Díaz en 2022, cuando interpretó a ‘Tony’ en ‘Mi camino es amarte’, producción para la que incluso cambió de look.
Además de su incursión en los melodramas, el hijo de Sergio Sendel formó parte del reality ‘Reto 4 Elementos 2023’.