Sergio Goyri Sergio Goyri reacciona a acusación de que su novia le habría sido infiel: revela cómo está su relación El actor finalmente compartió lo que piensa de que su prometida, Lupita Arreola, haya sido acusada de sostener un idilio con otro hombre. Él detalló cómo marcha su romance con la empresaria.



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Video Luego del polémico video donde insultó a Yalitza Aparicio, Sergio Goyri reaparece con su novia

Sergio Goyri finalmente reaccionó a la acusación de que su novia, Lupita Arreola, supuestamente le habría sido infiel.

Fue en entrevista para el programa Hoy que el reconocido actor aseveró que no les presta atención a los rumores.

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“Nunca le hago caso yo a todo ese tipo de cosas”, declaró tranquilamente.

El intérprete de icónicos villanos en telenovelas además aseguró que su “relación está muy bien” y en “un buen momento”.

“Lo que diga la gente, bueno, puede decir misa siempre que uno sepa lo que hay adentro. Y si le das chance a aclarar cosas que no son ciertas, no, hay que escoger sus batallas”, sentenció.

Sergio Goyri afirma que no tiene “por qué cuidar a nadie”

Refiriéndose a los señalamientos que surgieron en contra de su pareja, Sergio Goyri dejó claro que no es una persona que la vigile.

“Yo no tengo por qué cuidar a nadie. Ni ella me tiene por qué cuidar a mí”, afirmó.

“En el momento, y ella lo sabe, que ya no quiera estar conmigo, o yo no quiera estar con ella, pues es así de simple, nada más hablarlo y no se ha dado ese momento”, explicó.

El galán de Soy Tu Dueña, que puedes ver aquí en ViX, expresó que “lo importante” es que tanto él como Lupita Arreola estén “tranquilos”.

“Tenemos por ahí un viaje planificado”, reveló. “Y a ver, hay que ponerle ahora sí numero a la casa, ¿no?”, concluyó el histrión.

¿De qué acusaron a la novia de Sergio Goyri?

A mediados del pasado mes de abril, la cuenta de Instagram llamada ‘Reina Venenosa’ filtró supuestos mensajes, audios y llamadas que involucrarían a Lupita Arreola con el esposo de una de sus amigas.

En el perfil de la red social se publicaron capturas de pantalla de las presuntas conversaciones amorosas entre la empresaria y un hombre identificado como ‘El Pariente’.

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Alegadamente, ellos habrían tenido encuentros mientras Sergio Goyri se encontraba grabando un melodrama en la Ciudad de México.

En medio de la polémica, Lupita no se pronunció para desmentir o confirmar la imputación, pero sí colgó en la red social un clip en el que aparecía cocinando y le escribió encima: “Amor propio, mis reinas y principales”.