Sergio Goyri

¿A Sergio Goyri le fue infiel su prometida Lupita Arreola?: esto es lo que se sabe

El actor sostiene una relación desde hace casi ocho años con Lupita Arreola, quien presuntamente le habría sido infiel al actor. En redes se filtraron supuestos mensajes, audios y llamadas que demostrarían una traición.

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Video Luego del polémico video donde insultó a Yalitza Aparicio, Sergio Goyri reaparece con su novia

A Sergio Goyri le habría sido infiel su prometida Lupita Arreola, con quien el actor mantiene una relación desde hace casi ocho años.

El jueves 16 de abril se filtraron supuestos mensajes, audios y llamadas que involucrarían a la empresaria en una relación extramarital con el esposo de una de sus amigas, según información de la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’.

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En las capturas de pantalla, que fueron retomadas por medios como Telediario, TVNotas y El Heraldo de México, se apreciarían declaraciones presuntamente amorosas por parte de Lupita hacia un hombre identificado como ‘El Pariente’.

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Además, se observarían invitaciones, llamadas y audios que evidenciarían que Lupita Arreola mantendría una relación con el esposo de su amiga mientras Sergio Goyri estaba “grabando telenovela en la Ciudad de México”.

Estas serían las supuestas pruebas.
Estas serían las supuestas pruebas.
Imagen Reina Venenosa / Instagram


“El señor apodado ‘El pariente’, medio famoso en Mexicali, se quedó con ganas de más porque su esposa lo torció, los mensajes, aunque muy discretos por parte de Lupita, pero muy obvios por parte del pariente, los delataron”, se reporta en la publicación.

Supuestamente, el hombre habría sido descubierto por su mujer, quien habría “reclamado” a Lupita Arreola. Sin embargo, ella lo habría negado.

Ni Sergio Goyri ni la prometida del actor se han pronunciado al respecto.

El compromiso de Sergio Goyri con Lupita Arreola

Sergio Goyri hizo pública su relación con Lupita Arreola en 2018. En septiembre del mismo mes, el villano de telenovelas la sorprendió con un anillo de compromiso, cuando todavía no se divorciaba de su segunda esposa Telly Filippini.

Meses antes de que el actor le entregara el anillo de compromiso a su novia, reveló ante la prensa mexicana que más que planes de boda con ella, tenía ganas de compartir momentos felices con Lupita.

"Pensamos compartir los momentos más felices de nuestras vidas, respetarnos mutuamente. Entonces, es la promesa que nos hemos hecho", dijo a Ventaneando.

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