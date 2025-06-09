Villano de Soy Tu Dueña hace confesión sobre interpretar a personajes “gay” en telenovelas
Sergio Goyri aseguró que, aunque siente mucho respeto por la comunidad LGBTIQ+, ha rechazado algunos proyectos televisivos con esa “inclinación”.
Sergio Goyri hizo inesperada confesión sobre interpretar a personajes “gay” en las telenovelas.
Durante un encuentro con la prensa mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actor expresó su respeto a la “corriente gay y lesbiana” que se proyecta actualmente en la televisión. Sin embargo, advirtió que no aceptaría dar vida a un personaje homosexual por una razón.
“No es que me atrevería o no, yo soy como soy y punto”, expresó tajante el 7 de junio ante Alan Saldaña luego de que un reportero lo cuestionara sobre si le gustaría participar en una telenovela donde "se hablara de una pareja homosexual".
“Le tengo un gran respeto a toda la gente que tiene esa inclinación, punto, pero yo no. Me han ofrecido muchas (telenovelas), pero no (…) no creo que me sintiera a gusto”, precisó.
Su regreso a las telenovelas
Por último, el villano de Soy Tu Dueña habló de su regreso a las telenovelas junto a Yadhira Carrillo en el remake de El Privilegio de Amar. De acuerdo con el actor, formará parte de la nueva telenovela de José Alberto ‘El Güero’ Castro con el personaje que en su momento interpretó el fallecido actor Enrique Rocha.
"Ayer arracamos uno muy padre con el señor Castro. Me hizo favor de invitarme y ahí estamos con él", mencionó.
En ese sentido, Sergio Goyri se dijo emocionado. Incluso, aplaudió que, pese al éxito que han tenido las series en las plataformas de streaming, las telenovelas siguen vigentes en la televisión.
“Son géneros que se tienen que mantener y que se tienen que respetar; hay series, hay películas de acción, hay cosas más subidas de calor, de sexo, todo eso, pero la telenovela cumple un objetivo importantísimo dentro de la sociedad, que es mantener a la gente junta”, concluyó.