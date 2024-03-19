Scarlet Gruber anuncia junto a su novio la llegada de nuevo integrante a su familia: fotos
La actriz y el fotógrafo Christopher Esqueda compartieron que están felices de que su familia crezca.
Scarlet Gruber anunció que su familia con el fotógrafo Christopher Esqueda crecerá con la llegada de una nueva integrante y la presumió en fotos.
Scarlet Gruber anuncia la llegada de Zelda
Desde las primeras horas del pasado 18 de marzo, Scarlet Gruber y su pareja anunciaron en redes sociales que tenían una sorpresa para sus seguidores.
Tal como lo prometieron, en punto de las 9 de la noche gritaron a los cuatro vientos a través de una publicación en Instagram que a la familia que forman junto a sus dos perros se unía una mascota más.
En un breve texto, la actriz y el fotógrafo revelaron que están felices de dar la bienvenida a una gigante de los Pirineos de dos meses a la que llamaron Zelda.
“¡Queremos presentarles a la nueva integrante de la familia! ¡Está llegando a la manada, estamos felices de poder cuidarte y amarte!”, informaron.
Junto a la presentación de la cachorrita, la pareja publicó una serie de fotografías en las que juntos y por separado protagonizan una tierna sesión de fotos.
Las felicitaciones no tardaron en aparecer por parte de compañeros del medio artístico como Sebastián Rulli y Fernanda Castillo, quienes reaccionaron con emojis de carita con ojos de corazón.
En enero pasado, la protagonista de ‘Gloria Trevi: Ellas soy yo’ lamentó la partida de una de sus mascotas a quien despidió con una emotiva publicación.
“Descansa en paz mi Moka preciosa. Te conocí ya viejita, pero con un alma guerrera. Te llevas gran parte de nuestro corazón. Te extrañamos mucho gordita, la casa se siente muy distinta sin ti. Te amaremos hoy y siempre. Buen viaje. (salúdame a Tobías en el cielo)”, se despidió.
¿Quién es Christopher Esqueda, el novio de Scarlet Gruber?
Fue en agosto de 2021 que la pareja hizo oficial su relación a través de redes sociales; sin embargo, poco han hablado sobre cómo comenzó su historia de amor.
Christopher Esqueda, de 38 años, es un famoso fotógrafo que comenzó su carrera en el mundo editorial y ha trabajado con estrellas como Aislinn Derbez, Renata Notni, Fernanda Castillo, Aracely Arámbula, Angelique Boyer y Ana Brenda Contreras.