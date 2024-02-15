Sasha Montenegro: así lucía la actriz y vedette en su juventud

Video ¿Cuántos hijos tuvo Sasha Montenegro con el expresidente José López Portillo? A esto se dedican

Sasha Montenegro logró consagrarse como una de las actrices más importantes del cine mexicano de la década de los 70 y 80, por lo que su muerte, a los 78 años, ha causado un gran impacto.

La también vedette alcanzó la fama con películas como ‘Santo contra la magia negra’, ‘Bellas de noche’, ‘La vida difícil de una mujer fácil’, entre otras.

¿Cómo lucía Sasha Montenegro en su juventud?

Aleksandra Aćimović Popović, nombre real de la artista, llegó a territorio azteca a los 21 años, proveniente de Argentina, donde se crió desde muy pequeña tras nacer en Bari, Italia.

Sin quererlo, comenzó su carrera en el llamado ‘Séptimo arte’ con una participación en la película ‘Un sueño de amor’, en la que destacó por su belleza al lado de José José.

Aunque Sasha Montenegro tenía pensado continuar con sus planes de trasladarse a Nueva York tras finalizar las grabaciones de dicho proyecto, los productores siguieron contratándola.

Así, condujo Miss México, con Raúl Velasco, y formó parte del elenco de ‘Hijazo de mi vidaza’ y de ‘Duelo al atardecer’, al lado de Rodolfo de Anda.

Descanse en paz la mujer que definió mis sentimientos nocturnos

“Y así me fui una, tras otra, tras otra. Ya llegó un momento en el que dije: ‘Bueno, pues voy a probar’”, confesó al respecto de cómo tomó la decisión de incursionar en la actuación durante una entrevista para ‘En compañía de…’ en 2013.

Ella aceptó que, debido a su aspecto físico, se convirtió en el “sueño imposible” de los hombres, principalmente porque incursionó en el llamado cine ‘de ficheras’.

“Realmente, es un trabajo. Nunca me imaginé que afectara tanto en su momento a una sociedad el hecho de que hagas una película con un desnudo de 30 segundos, y sí afectó”, confesó.

“Si haces una película en la que realizas un desnudo, la gente te confunde y cree que efectivamente eres una mujer fácil”, agregó.

A lo largo de su carrera, Montenegro asimismo incursionó en los ‘shows’ en vivo, pese a que no cantaba, la producción de teatro, el modelaje y las fotonovelas.

En cuanto a su vida sentimental, ella se involucró sentimentalmente con el expresidente mexicano José López Portillo, a quien conoció en 1984.