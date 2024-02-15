Sasha Montenegro

Sasha Montenegro y José López Portillo: la historia de su amor prohibido

La actriz, quien falleció a los 78 años, sostuvo una larga relación con el expresidente mexicano. El romance se dio mientras él seguía casado con Carmen Romano, madre de tres de sus hijos, y puso a Sasha Montenegro en polémica.

Dayana Alvino.
La muerte de Sasha Montenegro, confirmada la noche de este 14 de febrero, enlutó nuevamente al mundo del espectáculo mexicano.

Además de por su fructífera carrera artística, en la que destacó como actriz y vedette, ella era conocida por la relación que sostuvo con el expresidente mexicano José López Portillo, quien falleció en 2004.

Así conoció Sasha Montenegro a José López Portillo

Fue en 1984, ya consolidada como una de las mujeres más hermosas de la farándula, cuando Sasha Montenegro conoció a José López Portillo durante un viaje por España.

“Estaba en las calles de Sevilla y estaban Los Pasos, estas procesiones que hacen (por Semana Santa)”, relató ella durante una entrevista en el programa ‘En compañía de’ en 2013.

“De pronto oigo que me dicen: ‘¡Sasha!’. Volteo y lo veo al señor, me dice: ‘¿Qué hace usted aquí?’. Y le dije: ‘No, ¿qué hace usted, señor, aquí?’”, recordó.

“Ahí, en ese momento, (me dijo); ‘La invito a comer unas tapas’, y vamos y ‘a ver platíqueme’, y le platico y me platica”, añadió.

Entonces, López Portillo ya no era mandatario de la República Mexicana y continuaba casado con Carmen Romano, la madre de sus tres hijos.

Eso no impidió que Montenegro, de 38 años, entablara una relación con él, de 62: “Yo iba por una semana, me quedo (allá) y comenzamos a salir, y pues bueno”.

La actriz indicó que el expresidente llamó su atención por ser diferente a “todo lo que conocía”, toda vez que era un “conquistador nato” y “encantador”.

“No creo que eso haya sido amor a primera vista”, aseveró. “No era un hombre guapo, pero era un señorón con mucha prestancia, con una gran personalidad, obviamente con una gran cultura”, explicó.

Luego de que Sasha terminó una gira de teatro que estaba realizando, volvió a encontrarse con López Portillo en Roma, Italia.

“La realidad es que no lo pensé. Me sentía muy bien con él. Es agradable estar con alguien con quien puedes hablar, compartir ideas (…) y yo creo que esto se fue dando”, expuso.

Tras un año de haber comenzado su idilio, en enero de 1985, Montenegro dio a luz a Nabila, su primera hija con López Portillo.

La pareja se separó por un tiempo debido a que “hubo problemas”, pero regresaron y, en 1987, dieron la bienvenida a Alejandro, su segundo bebé.

Sasha Montenegro logró casarse con José López Portillo

No fue hasta 1991, después de que José López Portillo se divorció de Carmen Romano, que él y Sasha Montenegro formalizaron su romance.

Cuatro años más tarde, en 1995, contrajeron nupcias por lo civil, hecho que la artista reconoció no pensaba que llegara a ocurrir: “La verdad, no quería ni casarme ni tener hijos”, externó en el citado ‘show’.

Su boda eclesiástica ocurrió hasta el año 2000, a un mes del fallecimiento de la exesposa del exmandatario. Infobae reseña que la ceremonia fue de forma privada en su residencia en la Ciudad de México.

