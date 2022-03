Salvador Zerboni fue invitado por unas amigas lesbianas para ser donante y tener un hijo

“Buenas amigas que les gustan personas del mismo sexo me invitaron a hacer una familia con ellas y pone ese pensamiento, nunca lo había pensado, nunca lo había analizado, nunca me había interesado, pero ahorita por la edad no sé si lo estoy pensando… no sé qué hacer. Sin embargo, siempre he estado chapado a la antigua, quiero tenerlo con una familia, no creo que nunca sea demasiado tarde”, relató el actor de ‘Rudo y cursi’.