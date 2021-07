Elisa Vicedo asegura que Salvador Zerboni la agredió físicamente estando "drogado"

En cuanto al actual proceso que ella tiene abierto en contra de Eduardo Carabajal por el presunto delito de violación, asegura que no parará hasta verlo en prisión: "Yo sabía que por el (delito) de lesiones no podía haber cárcel, siempre lo supe, pero por violación sí hay. Así que, si yo fuera Eduardo, tomaría un vuelo a Tucumán, que es de donde él es en Argentina, y me dedicaría a ordeñar vacas porque yo no voy a parar. Yo quiero cárcel (para él), que es lo que siempre he querido".