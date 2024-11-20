Salvador Zerboni padece enfermedad que lo tiene atemorizado: "Estoy devastado"

Video Salvador Zerboni padece una enfermedad, pero le avergüenza hablar de ella: ¿qué problema tiene?

Salvador Zerboni compartió que podría perder la audición de uno de sus oídos, debido a dos padecimientos que le diagnosticaron y que lo mantuvieron hospitalizado durante cinco días.

El villano de 'Abismo de Pasión', telenovela que puedes ver en ViX, confesó que tiene miedo.

¿Qué tiene Salvador Zerboni?

El actor narró a la prensa que estaba en su hogar descansando cuando sintió un "zumbido" en el oído al que no le hizo caso porque era de noche. Sin embargo, al día siguiente se cayó de la cama tras perder el equilibrio y no podía mantenerse estable por el fuerte vértigo que sentía.

Zerboni llamó a los servicios de emergencia y en el hospital le hicieron una serie de estudios que descartaron que tuviera un tumor o alguna otra enfermedad, sin embargo, se llegó a la conclusión de que un virus le provocó hipoacusia súbita y vértigo.

"Estuve cinco días internado en el hospital, me declararon hipoacusia súbita y un vértigo que se supone que debo de estar en casa (…) Desperté el lunes sin poder escuchar del lado izquierdo y con un vértigo que no podía caminar, es por esto que estuve internado, ahorita voy como borrachito tambaleándome. Al parecer es un virus", contó a la prensa.

El actor confesó que ha "estado muy triste, con mucho miedo, pero con mucha fe" y deberá estar en tratamiento durante dos semanas con inyecciones en el oído y otros medicamentos.

Aunque los doctores le informaron que desconocen si podrá recuperar la totalidad de la audición, Salvador no pierde la esperanza.

"Yo le pido a Dios que me dé el 60 por ciento del oído, yo estoy con una fe muy grande, pero por dentro estoy hecho pedazos, estoy devastado, tengo mucho miedo como hace mucho no tenía en mi vida", sentenció.