¿Jeremy Allen White fue infiel a Rosalía mientras ella festejaba su cumpleaños? Lo captan con famosa

La última aparición pública de Rosalía y Jeremy Allen White ocurrió en julio pasado, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. El actor de la serie 'The Bear' se encontraría en una relación con la actriz Molly Gordon, con quien ya estaría buscando casa.

Elizabeth González
Video Rosalía responde a quienes le dicen que no se baña: así enfrenta críticas a su higiene personal

Rosalía y Jeremy Allen White habrían terminado su romance luego de casi un año juntos. El actor de la serie ‘The Bear’ fue captado besando a la actriz Molly Gordon justo un día después de que la ‘Motomami’ celebrara su cumpleaños número 32 en París.

En las fotografías difundidas por The Grosby Group, Jeremy Allen White aparece dándole un beso en la boca a Molly Gordon, quien rodea con sus brazos el cuello del actor, tan solo segundos antes de que él le habrá la puerta del automóvil.

Las imágenes de inmediato desencadenaron rumores de ruptura del actor con Rosalía, quien horas antes se había dejado ver en una fiesta en París, lugar en el que se encuentra para cumplir con sus compromisos por la Semana de la Moda.

En aquella reunión, Rosalía habría estado acompañada de Kendall y Kylie Jenner, Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou, Gigi Hadid, Irina Shayk, Willow Smith, Camila Cabello y Anya Taylor-Joy, según imágenes difundidas en redes sociales.

Antes de que Jeremy Allen White fuera captado besándose con su coprotagonsita en 'The Bear', los actores fueros vistos buscando casa en Los Ángeles, según Page Six.

Jeremy Allen White y Molly Gordon estarían buscando casa en Los Ángeles.
Jeremy Allen White y Molly Gordon estarían buscando casa en Los Ángeles.
Imagen The Grosby Group

¿Jeremy Allen White le fue infiel a Rosalía?

Luego de que Rosalía terminara su compromiso con Rauw Alejandro, y de que Jeremy Allen White solicitara el divorcio a su esposa, Addison Timlin, los famosos despertaron rumores de romance en octubre de 2023.

Aunque Rosalía y Jeremy Allen White nunca confirmaron su relación, en varias ocasiones fueron fotografiados juntos e incluso, se dejaron ver como pareja y mostrándose románticos en eventos públicos.

Su última aparición juntos ocurrió en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, el pasado 25 de julio.

