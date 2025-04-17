Rosalia

¿Rosalía tiene nuevo novio? La captaron cariñosa con un conocido actor alemán

Tras finalizar su romance con Jeremy Allen White en septiembre de 2024, Rosalía podría estar estrenando romance. Recientemente fue captada junto a Emilio Sakraya, un actor y cantante alemán.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas
Video Rosalía responde a quienes le dicen que no se baña: así enfrenta críticas a su higiene personal

Rosalía podría estar enamorada de nuevo, la cantante catalana fue captada en un romántico momento con el actor Emilio Sakraya.

El alemán y la española fueron vistos cenando en el lujoso restaurante Cipriani, en Beverly Hills el 13 de abril.

PUBLICIDAD

En las fotografías la presunta pareja aparece abrazándose y mirándose dulcemente. En otras, Emilio y Rosalía salen a bordo de un coche.

Rosalía y Emilio Sakraya fueron vistos cenando en el restaurante Cipriani, en Beverly Hills. Tras salir del restaurante, compartieron muestras de cariño.
Rosalía y Emilio Sakraya fueron vistos cenando en el restaurante Cipriani, en Beverly Hills. Tras salir del restaurante, compartieron muestras de cariño.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Rosalia

¿Jeremy Allen White fue infiel a Rosalía mientras ella festejaba su cumpleaños? Lo captan con famosa
1 mins

¿Jeremy Allen White fue infiel a Rosalía mientras ella festejaba su cumpleaños? Lo captan con famosa

Univision Famosos
Rauw Alejandro pone en venta lujosa mansión de 2 millones de dólares que compró para Rosalía
2 mins

Rauw Alejandro pone en venta lujosa mansión de 2 millones de dólares que compró para Rosalía

Univision Famosos
Actriz de 'Euphoria' confirma romance con Rosalía: revela detalles
2 mins

Actriz de 'Euphoria' confirma romance con Rosalía: revela detalles

Univision Famosos
Jeremy Allen White y Rauw Alejandro usan el mismo prendedor, ¿es la "marca" de Rosalía?
3 mins

Jeremy Allen White y Rauw Alejandro usan el mismo prendedor, ¿es la "marca" de Rosalía?

Univision Famosos
Rauw Alejandro rompe el silencio sobre su separación con Rosalía, ¿sí le fue infiel?
1:07

Rauw Alejandro rompe el silencio sobre su separación con Rosalía, ¿sí le fue infiel?

Univision Famosos
Rosalía es captada “besándose” con Jeremy Allen White: él no ha finalizado su divorcio con su ex
2 mins

Rosalía es captada “besándose” con Jeremy Allen White: él no ha finalizado su divorcio con su ex

Univision Famosos
Rosalía usó un 'vestido de la venganza' en los Latin GRAMMY: fans dicen fue indirecta para Rauw Alejandro
0:52

Rosalía usó un 'vestido de la venganza' en los Latin GRAMMY: fans dicen fue indirecta para Rauw Alejandro

Univision Famosos
Una a una, las intensas indirectas entre Rosalía y Rauw Alejandro durante su reencuentro en Latin GRAMMY
2 mins

Una a una, las intensas indirectas entre Rosalía y Rauw Alejandro durante su reencuentro en Latin GRAMMY

Univision Famosos
Rosalía y sus transparencias: los looks más atrevidos de la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2023
0:39

Rosalía y sus transparencias: los looks más atrevidos de la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2023

Univision Famosos
¿Rosalía vio a Rauw Alejandro engañándola con otro hombre? Esto se sabe
2 mins

¿Rosalía vio a Rauw Alejandro engañándola con otro hombre? Esto se sabe

Univision Famosos

Si bien ninguno de los dos ha hecho una declaración al respecto, hay expectativa ante la posibilidad de este noviazgo.

Emilio Sakraya es un actor y músico alemán de raíces serbias y marroquíes. Ha aparecido en series como 'Warrior Nun' o 'Tribus de Europa'. Tiene 28 años, es aficionado al y ha lanzado cuatro álbumes de trap en alemán.

Entre las relaciones más mediáticas de Rosalía se encuentra el romance con Jeremy Allen White, Rauw Alejandro, C Tangana y con la actriz de 'Euphoria', Hunter Schafer.

Tras salir del restaurante, Rosalía se fue en el automóvil de Emilio Sakraya.
Tras salir del restaurante, Rosalía se fue en el automóvil de Emilio Sakraya.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

¿Rauw Alejandro reaccionó a las fotos de Rosalía con su nuevo galán?

El pasado 13 de abril, Rauw Alejandro, con quien terminó su romance en 2023, publicó en la red social X, antes Twitter, una frase que algunos usuarios interpretaron como indirecta hacia Rosalía.

"Amores van, amores vienen, pero que más da … si al final cada quien, merece lo que da".

El puertorriqueño compartió el mensaje el mismo día que las fotos de Emilio y Rosalía fueron publicadas por Deux Moi. Si bien podría tratarse de una casualidad, también se cree que en su último álbum él expresó sus sentimientos posteriores a la ruptura, como en "Hoy aquí".

"De ti mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimos. Ojalá estuvieras hoy aquí para continuar lo que no pudimos", es una estrofa de la canción.

Relacionados:
Rosalia Emilio SakrayaParejas de famososParejasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX