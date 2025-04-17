¿Rosalía tiene nuevo novio? La captaron cariñosa con un conocido actor alemán

Video Rosalía responde a quienes le dicen que no se baña: así enfrenta críticas a su higiene personal

Rosalía podría estar enamorada de nuevo, la cantante catalana fue captada en un romántico momento con el actor Emilio Sakraya.

El alemán y la española fueron vistos cenando en el lujoso restaurante Cipriani, en Beverly Hills el 13 de abril.

En las fotografías la presunta pareja aparece abrazándose y mirándose dulcemente. En otras, Emilio y Rosalía salen a bordo de un coche.

Rosalía y Emilio Sakraya fueron vistos cenando en el restaurante Cipriani, en Beverly Hills. Tras salir del restaurante, compartieron muestras de cariño. Imagen The Grosby Group

Si bien ninguno de los dos ha hecho una declaración al respecto, hay expectativa ante la posibilidad de este noviazgo.

Emilio Sakraya es un actor y músico alemán de raíces serbias y marroquíes. Ha aparecido en series como 'Warrior Nun' o 'Tribus de Europa'. Tiene 28 años, es aficionado al y ha lanzado cuatro álbumes de trap en alemán.

Entre las relaciones más mediáticas de Rosalía se encuentra el romance con Jeremy Allen White, Rauw Alejandro, C Tangana y con la actriz de 'Euphoria', Hunter Schafer.

Tras salir del restaurante, Rosalía se fue en el automóvil de Emilio Sakraya. Imagen Backgrid/The Grosby Group

¿Rauw Alejandro reaccionó a las fotos de Rosalía con su nuevo galán?

El pasado 13 de abril, Rauw Alejandro, con quien terminó su romance en 2023, publicó en la red social X, antes Twitter, una frase que algunos usuarios interpretaron como indirecta hacia Rosalía.

"Amores van, amores vienen, pero que más da … si al final cada quien, merece lo que da".

El puertorriqueño compartió el mensaje el mismo día que las fotos de Emilio y Rosalía fueron publicadas por Deux Moi. Si bien podría tratarse de una casualidad, también se cree que en su último álbum él expresó sus sentimientos posteriores a la ruptura, como en "Hoy aquí".

"De ti mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimos. Ojalá estuvieras hoy aquí para continuar lo que no pudimos", es una estrofa de la canción.