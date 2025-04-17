¿Rosalía tiene nuevo novio? La captaron cariñosa con un conocido actor alemán
Tras finalizar su romance con Jeremy Allen White en septiembre de 2024, Rosalía podría estar estrenando romance. Recientemente fue captada junto a Emilio Sakraya, un actor y cantante alemán.
Rosalía podría estar enamorada de nuevo, la cantante catalana fue captada en un romántico momento con el actor Emilio Sakraya.
El alemán y la española fueron vistos cenando en el lujoso restaurante Cipriani, en Beverly Hills el 13 de abril.
En las fotografías la presunta pareja aparece abrazándose y mirándose dulcemente. En otras, Emilio y Rosalía salen a bordo de un coche.
Si bien ninguno de los dos ha hecho una declaración al respecto, hay expectativa ante la posibilidad de este noviazgo.
Emilio Sakraya es un actor y músico alemán de raíces serbias y marroquíes. Ha aparecido en series como 'Warrior Nun' o 'Tribus de Europa'. Tiene 28 años, es aficionado al y ha lanzado cuatro álbumes de trap en alemán.
Entre las relaciones más mediáticas de Rosalía se encuentra el romance con Jeremy Allen White, Rauw Alejandro, C Tangana y con la actriz de 'Euphoria', Hunter Schafer.
¿Rauw Alejandro reaccionó a las fotos de Rosalía con su nuevo galán?
El pasado 13 de abril, Rauw Alejandro, con quien terminó su romance en 2023, publicó en la red social X, antes Twitter, una frase que algunos usuarios interpretaron como indirecta hacia Rosalía.
"Amores van, amores vienen, pero que más da … si al final cada quien, merece lo que da".
El puertorriqueño compartió el mensaje el mismo día que las fotos de Emilio y Rosalía fueron publicadas por Deux Moi. Si bien podría tratarse de una casualidad, también se cree que en su último álbum él expresó sus sentimientos posteriores a la ruptura, como en "Hoy aquí".
"De ti mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimos. Ojalá estuvieras hoy aquí para continuar lo que no pudimos", es una estrofa de la canción.
amores van, amores vienen, pero que mas da … si al final cada quien, merece lo que da …— RAÚL (@rauwalejandro) April 14, 2025