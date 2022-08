Hija de Niurka le responde a Cynthia Klitbo y aclara si Juan Vidal es un “mantenido”

Romina Marcos dio su postura ante la polémica entre Niurka y Cynthia Klitbo. Las actrices han protagonizado una guerra mediática después de que ambas se involucraran sentimentalmente con el actor Juan Vidal.

En un encuentro con la prensa, la también cantante de 27 años prefirió mantenerse al margen de la nueva controversia en la que está envuelta su progenitora, pero externó respeto por la actriz de Teresa.

“En ese sentido no me voy a meter, porque no voy hablar de algo que no sé, que no me consta y ni siquiera es mi problema", dijo Romina Marcos a medios de comunicación como Despierta América, el viernes 5 de agosto de 2022.

A finales del pasado mes de julio, Niurka llamó “ardida” a Cynthia Klitbo por acusar de vividor y de maltrato psicológico al actor dominicano. Señaló que, supuestamente, lo hizo porque tuvo celos al saber que estaban iniciando un romance. Además, se burló de la reconocida villana de las telenovelas tras filtrarse un audio en el que Juan Vidal le decía que “ronca como tren”.

En su intento por defender a su actual pareja, la vedette cubana arremetió contra Klitbo en más de una ocasión. El pasado 1 de agosto, Niurka dijo ante las cámaras del programa ‘Sale el sol’ que la intérprete era “alérgica a los hombres” por los problemas que ha tenido con sus exparejas e incluso le sugirió que cambiara de preferencia sexual.

Respecto a la serie de dimes y diretes de las actrices, Romina Marcos dijo que, aunque su instinto siempre ha sido defender a capa y espada a la llamada ‘Mujer Escándalo’, en esta ocasión expresó respeto a la actriz de El Privilegio de Amar.

“Mucho respeto a la señora (Cynthia Klitbo) y a su trayectoria”, mencionó la hermana de Emilio Osorio.

Hija de Niurka dice que Juan Vidal “no es un mantenido”

En junio de 2022, Cynthia Klitbo llamó ‘chichifo’ a Juan Vidal tras acusarlo de haberle quedado a deber 4,500 dólares (deuda que ya pagó, tras casi 9 meses de haber recibido el dinero).

Ahora que tiene un romance con Niurka, su hija Romina habló de cómo es su relación con el actor de 45 años.

“Con Juan súper bien, nos hemos visto tres veces a partir de que salió y se vieron y todo, pero la verdad es un tipazo, lo que nos ha demostrado a nosotros es increíble. Emilio ya lo conocía, ya hemos convivido con él”, señaló Romina Marcos.



En cuanto al aspecto económico, resaltó que no han visto señales de que sea un vividor y que hasta ahora ha sabido que paga sus cuentas.

“No hemos salido a cenar, hemos cenado en casa, pero sí, sí paga. Pagó el Uber en el que llegó y paga todo. Tranquilos eh, no es un mantenido”, aseveró.



La hija de Niurka dejó saber que su madre “está muy feliz” en su relación con Juan Vidal, misma que surgió en mayo de 2022 al interior de un reality show en el que participaron.