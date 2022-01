Roberto Palazuelos contestó a la dura crítica de Alejandro Speitzer por ser candidato político

Después de declarar que no conoce a Speitzer –quien en realidad no es una persona nueva en el medio artístico ya que debutó a los 4 años de edad en la televisión y tiene múltiples roles en telenovelas y series de Netflix, así como más de 4.7 millones de followers en Instagram– Roberto expresó que él es consciente que no puede caerle bien y tener el apoyo de todo mundo, y menos en la política.