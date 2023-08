Drena De Niro defiende a su hijo de quienes lo juzgan por morir de sobredosis

"En primer lugar, Leo no fue advertido que estaría tomando una sustancia mezclada con fentanilo. Se le advirtió que 'no tomara demasiadas' píldoras falsificadas que le vendían y que 'tuviera cuidado con estas', pero esto es muy diferente a advertir que tenía una sustancia letal o, mejor aún, no venderla en absoluto", continúo en su mensaje.