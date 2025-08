Hija de Robert De Niro se declara trans tras comenzar terapia hormonal: “Aún no me han visto”

La joven habló abiertamente sobre su identidad por primera vez en entrevista para Them, un mes después de que medios como Daily Mail difundiera fotografías en las que aparece con “tacones y cabello rosa”.

Hija de Robert De Niro desea “mantener” su feminidad

“Que las mujeres trans sean honestas y abiertas, especialmente [en] espacios públicos como las redes sociales y verlas en su éxito… es como: ‘¿Sabes qué? Quizá no sea demasiado tarde para mí. Tal vez pueda empezar’”, declaró Airyn.

“Creo que una gran parte [de mi transición] es también la influencia que las mujeres negras han tenido en mí. Creo que adentrarme en esta nueva identidad, a la vez que me siento más orgullosa de mi negritud, me hace sentir más cercana a ellas de alguna manera”, dijo.

“No sólo se equivocaron al dar la información sobre mí, sino que me recordaron que la gente no sabe nada de mí”, sentenció ella.

“Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. Yo he sido visible. Creo que aún no me han visto”, añadió tajantemente.