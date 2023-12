Miguel Ángel Silvestre también le manda un piropo a Ricky Martin y reconoce su belleza

" Soy conservador en el amor, pero lo que no me gusta es tener un juicio. Somos de una generación que se basa en las opiniones y tenemos tanto que descodificar... Un día fui a una charla sobre los pronombres. Yo pienso que en el fondo todos somos lo mismo, almas, y para mí la ambigüedad de lo que no se define es algo sagrado. Infinito", contó en entrevista con Esquire Spain, de quien fue portada en marzo.