Ricky Martin se casó en secreto con Jwan Yosef

El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin confirmó que ya está casado con su prometido, el artista plástico sirio Jwan Yosef, una unión que ambos celebrarán por todo lo alto en los próximos meses, según adelantó el artista a la cadena televisiva E!.

Este martes en la noche, durante la gala premiere de la serie ' 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', en la que interpreta a Antonio D'Amico, expareja del asesinado modisto, Ricky Martin aclaró que sí, que ya tiene marido. Aunque no precisó cuándo se llevó a cabo el enlace, el intérprete de 46 años le dijo al reportero de la cadena E! que ya intercambiaron votos matrimoniales, "juramos todo y firmamos todos los papeles necesarios, (el contrato prenupcial) y todo".



De cuento de hadas: Ricky Martin y su romántica historia de amor La magia comenzó a finales de 2015: Ricky buscaba piezas de arte contemporáneo conceptual para su colección y le encantó el trabajo de Jwan Yosef. Jwan tiene 34 años y es de origen sirio. Durante su infancia y parte de su adolescencia se crió en Suecia; antes de compartir hogar con el boricua vivía en Londres, donde se convirtió en uno de los más destacados estudiantes del colegio de arte St. Martin's, de la capital británica. La conductora, actriz y modelo venezolana Eglantina Zingg fue una de las primeras personas a las que Ricky les presentó a su pareja. Mucha gente cree que ella fue la donante de los óvulos fecundados por Ricky Martin para concebir a sus gemelos. En abril de 2016 Ricky asistió a una alfombra roja en Brasil acompañado de su novio, al cual no le soltó la mano ni un momento. A partir de ese momento ambos comenzaron a publicar más fotos juntos y a recibir solo comentarios favorables al respecto de su relación. Ambos tienen un corazón gigante y ante cualquier desgracia son los primeros en ponerse la camiseta, literalmente. Comenzaron a asistir juntos a todos los eventos públicos y se convirtieron en todo un suceso con su sola llegada. En la boda de su amiga Eva Longoria estuvieron de lo más felices y durante la fiesta no pararon de bailar. Rápidamente la pareja se convirtió en un boom y comenzaron a ser vistos en las esferas sociales y de moda. Aunque aún no se sabe si la pareja quiere más hijos, algunas fotografías se han convertido en un mensaje para sus fans.

Jwan Yosef ha encajado perfectamente en su familia y también ha dicho querer mucho a los hijos de Ricky. De hecho, su primer viaje familiar con Matteo y Valentino fue a África, a mediados de 2016. A pesar de que siempre son discretos a la hora de ayudar, la confianza entre ambos formó una complicidad con sus fans. A finales de octubre ambos compartieron una sortija de compromiso, la cual fue idea de Ricky. En cualquier lugar alrededor del mundo adonde van, se convierten en el centro de atención. Aunque son pocas las fotos que comparte Jwan con Valentino y Matteo, se ve que los niños se llevan muy bien con el esposo de su papá. Cuando Ricky está de gira o tiene días cansados, Yosef siempre aparece para apoyarlo y hacer un comentario lindo de lo disciplinado que es el cantante. Luego del huracán que arrasó Puerto Rico en septiembre de 2017, Ricky y Jwan fueron de los primeros en llegar a la isla. A pesar de que Ricky se encontraba devastado porque su hermano estaba desaparecido, el artista plástico trataba de estar en todo momento con él, sacándole una sonrisa. Ahora, el 10 de enero de 2018, Ricky Martin confesó que ya se casó con Jwan Yosef por lo civil: "Juramos todo y firmamos todos los papeles necesarios, (el contrato prenupcial) y todo", le dijo a la cadena E!.

El padre de los gemelos Matteo y Valentino, de 9 años, insistió en que todavía falta celebrar la unión con una gran fiesta que ya se encuentra planificando junto a Yosef y que seguro anunciarán en los próximos meses.

Fue en 2010 cuando Ricky Martin anunció al mundo a través de una publicación en sus redes sociales que abrazaba su homosexualidad. Dos años antes (2008) se había convertido en padre gracias a un vientre subrogado y ya no estaba para ocultar sus verdaderos sentimientos al mundo, como plasmó en el tema 'Basta ya'.

En noviembre de 2010, luego de comenzaran las especulaciones sobre quién sería el dueño del corazón del artista, se dio a conocer que en sus tareas familiares no estaba tan solo. Había encontrado el amor en la primera pareja que presentó públicamente, el economista Carlos González Abella.



Parece de catálogo: Ricky Martin comparte una nueva foto con sus hijos y su prometido En la más reciente foto de la familia Martin-Yosef, Ricky posó junto a sus dos hijos, Matteo y Valentino, y a su prometido, Jwan Yosef. La imagen la subió para desear un feliz año: "Feliz Año Nuevo de los Martin-Yosef". Pero esta no es la primera vez que Ricky comparte este tipo de fotos que parecen de revista. En 2009 posó junto a sus hijos en las playas de Miami Beach para Getty Images. En esa sesión de fotos, también aprovechó para hacerse fotos en blanco y negro. En el 2015, durante su estancia en el programa The Voice en Australia, Martin posó con sus hijos en el cuarto de gravedad que tiene el reality en ese país. Pero Ricky no solo comparte esas imágenes perfectas de sus mellizos. De hecho, cada vez más vemos fotos de él con Matteo y Valentino sacadas en situaciones cotidianas. Con en este viaje a Australia donde se dejó ver con sus mellizos. Estas imágenes de Ricky y su papá llevando a los niños en coche de bebés pronto serán #TBT. Aquí iban en busca de una pizza en Manhattan, en diciembre de 2016. Los hijos del cantante han adoptado una imagen y personalidad muy distintas. Pese al gran parecido, es fácil identificar quién es quién, gracias a que Valentino usa anteojos. Fue hace 8 años cuando los bebés vinieron al mundo y se convirtieron en el todo de Ricky. Matteo y Valentino fueron concebidos mediante un vientre de alquiler. Y es que la vida de Ricky cambió por completo cuando se convirtió en padre. Ahora no duda en mostrar a la familia completa, incluyendo a su prometido Jwan Josef. Jwan luce increíblemente feliz cuando pasa tiempo con los gemelos y así lo demuestra en sus redes sociales. Aquí cuando se fueron de safari. ¡En familia! Ricky sí que sabe cómo pasar tiempo con sus pequeños. Ser un cantante internacional no impide que pase un tiempo con sus hijos, pues adonde quiera que va ellos vienen con él. No importa si va a Europa o América, todos permanecen unidos. Son una familia muy divertida. La felicidad de Ricky no tiene precio. ¡Saben cómo divertirse en cualquier parte! Si hay algo que los niños de Ricky adoran, es pasar el día entero en la playa. Y el cantante muestra los mejores momentos frente al mar. No pueden faltar las travesuras en la arena. No puede librarse de dormir con ellos todas las noches. Estos nenes llenan de alegría la vida de Ricky. Nunca se separa de sus peques. Siempre despierta con sus dos angelitos a su lado. ¡Son inseparables! ¡Todos morimos de amor al ver a Ricky en el papel de padre! ¿Habías visto algo más tierno que sus fotos con sus hijos? Sin duda, Matteo y Valentino son el orgullo más grande de su papi, Ricky Martin. Los pequeños de Ricky Martin cada día crecen más, tanto, que recientemente le dieron una gran lección al cantante.

Tras cerca de cuatro años juntos, educando a Valentino y Matteo, el 3 de enero de 2014 ambos informaron que decidieron poner fin a la relación amorosa, pero no a su amistad.

Ricky se enfocó en su trabajo actoral y en su gira de conciertos mientras aguardaba por un compañero perfecto. Y le llegó gracias a internet. Según ha contado en unas cuantas ocasiones, buscando obras de arte tropezó con la página de Jwan Yosef, un artista plástico de 33 años que no solo es talentoso sino que se veía muy bien.

Le envió un primer mensaje y así se abrió una conversación que los llevó a conocerse, por primera vez, en Londres. La relación floreció y en noviembre de 2016, Ricky Martin le pidió matrimonio, recibiendo un "sí" por respuesta.



Aunque tanto Ricky como Jwan habían anticipado que harían hasta tres bodas, grandes, para celebrar su compromiso de amor, por motivos inciertos la pareja se habría visto inclinada a casarse por la vía legal. Los festejos serán este año, aunque cabe recordar que el cantante vuelve en marzo a Las Vegas, donde presenta su show.