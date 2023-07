Jwan Yosef, Rebecca de Alba, ‘Ale’ Guzmán y más romances que Ricky Martin tiene en su historial

“Yo me separé de Pablo (el padre de su hija), Frida tenía 2 mesesitos (de nacida) y me fui a Venezuela a hacer un programa en Venevisión. Ahí lo vi, y él me vio, me invitó a cenar, me llevó a bailar y cada vez que yo iba a algún lugar, había globos para mí (que él le mandaba) y era un caballero”.