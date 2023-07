Del flechazo en redes al divorcio: así fue la historia de amor de Ricky Martin y Jwan Yosef

“Nos conocemos de hace más de un año, pero, oficialmente (somos pareja) desde enero (del 2016). Yo le propuse matrimonio a él, estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué no una caja, los tenía (los anillos) en una bolsa de terciopelo y en vez de preguntarle ‘¿te casarías conmigo?’ le dije ‘te traje algo’. Le dije ‘quiero pasar el resto de mi vida contigo’ y él me dijo ‘¿cuál es la pregunta?’; ‘¿Te casarías conmigo?’”, relató en aquella ocasión.