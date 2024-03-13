Ricky Martin

Sobrino de Ricky Martin solicita retirar la contrademanda por daños en contra del cantante

Dennis Yadiel Sánchez Martin externó ante el juez Arnaldo Castro Callejo su deseo de que se desestime su caso. Él solicitó reparación de daños por supuesta “conducta sexual no consensual” del cantante.

Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino de Ricky Martin, notificó este miércoles 13 de marzo su intención de retirar la contrademanda que sostiene contra su famoso tío.

En su querella, el hombre solicita 10 millones de dólares por daños ante la supuesta “conducta sexual no consensual” que asegura el cantante tuvo con él.

Sobrino de Ricky Martin se pronuncia ante juez

Hace unas horas, Dennis Yadiel Sánchez Martin presentó su petición ante el juez Arnaldo Castro Callejo, durante una vista de seguimiento de la demanda civil que a su vez Ricky Martin le interpuso en 2022 por extorsión, según EFE.

“Quisiera solicitar la desestimación sin prejuicio de mi parte de la demanda”, dijo en medio de la vista de estatus que se realizó por videoconferencia.

Ante ello, el magistrado le recomendó que esa determinación debería hacerla por medio de un representante jurídico, para que lo asesore.

“Si usted lo que me está mencionando es que quiere desistir de su reconvención, le sugeriría que se oriente con un abogado sobre esa determinación”, le explicó.

A principios de enero, Dennis Yadiel pidió, en un documento entregado ante el Tribunal de San Juan, en Puerto Rico, la renuncia de su defensor, Michael Corona, debido a “un rompimiento insanable de confianza”.

Sánchez Martin participó en la audiencia sin estar acompañado de un letrado y alegó que por problemas de salud, y otras cuestiones, no ha logrado contratar uno.

El pasado 8 de marzo, él debía informar a la autoridad quién era el nuevo licenciado que lo apoyaría; sin embargo, eso no sucedió.

“Estoy haciendo las gestiones para conseguir representación legal. No he tenido éxito hasta el momento, pero no ha sido por falta de intentos”, aseveró Sánchez Martin a Castro Callejo.

Sobrino de Ricky Martin es advertido

Después de escucharlo, el juez Arnaldo Castro Callejo le recordó al sobrino de Ricky Martin que ya le dieron dos meses de margen para que encuentre letrado, por lo que le hizo una advertencia:

“Si en los próximos 15 días no comparece con un abogado, yo le voy a imponer sanciones económicas”, sentenció tajantemente.

“Si las sanciones económicas no surten efecto, se le adelanta que el Tribunal podría llegar a imponer sanciones adicionales como rebeldía o eliminar alegaciones”, agregó.

La próxima querella se fijó para el 30 de abril a las 09:15 de la mañana, de acuerdo con lo reportado por el portal El Nuevo Día.

En diciembre, el Departamento de Justicia nacional reveló que Ricky Martin no enfrentará cargos por supuestamente cometer abuso o violencia doméstica a su sobrino.

