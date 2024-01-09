Ricky Martin

Sobrino de Ricky Martin solicita la renuncia de su abogado por falta de confianza

Dennis Yadiel Sánchez Martin pidió al juez que su actual abogado lo deje de representar en la demanda civil interpuesta por Ricky Martin en 2022, en la que lo acusa de extorsión, daños y perjuicios.

Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino de Ricky Martin, solicitó este lunes 8 de enero la renuncia como su representante legal del abogado Michael Corona, en la demanda civil que presentó su tío en su contra en 2022 por extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios.

"Honorable juez, mediante esta moción le solicito la renuncia inmediata del licenciado Michael Corona por un rompimiento insanable de confianza en nuestra relación abogado-cliente", indicó Sánchez en el documento presentando ante el Tribunal de San Juan, reportó EFE.

"Por otro lado le solicito la extensión del descubrimiento de prueba escrito que vence el próximo 16 de enero, para que mi próxima representación legal pueda usarlo con efectividad", añadió el sobrino del artista puertorriqueño en la moción.

Abogado del sobrino de Ricky Martin presenta su renuncia

Por su parte, Corona, quien asumió la representación legal de Sánchez Martin en marzo de 2023, también presentó una solicitud de renuncia al caso.

Esto se produce a una semana del plazo, dado por el juez Arnaldo Castro Callejo, para que los abogados de ambas partes terminaran cualquier solicitud relacionada al descubrimiento de prueba escrito.

Ricky Martin solicita en esta demanda civil al menos 20 millones de dólares para resarcir los daños que le han provocado las denuncias y acciones de su sobrino.

Las controversias judiciales comenzaron en julio de 2022, cuando le fue concedida a Sánchez Martin una orden de protección contra su tío, que fue luego archivada.

Tras varias demandas y contrademandas, el Departamento de Justicia de Puerto Rico informó el pasado 8 de diciembre que Ricky Martin no enfrentará cargos por presuntamente cometer agresión sexual ni violencia doméstica contra su sobrino.


