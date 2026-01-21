La Nicholette Reportan que la 'influencer' La Nicholette fue privada de su libertad: lo que se sabe Las imágenes de dos hombres privando de su libertad a La Nicholette se han hecho virales. La joven estaba en un centro comercial de Culiacán, Sinaloa.



Video Famosa ‘tiktoker’ 'La Nicholette' habría sido privada de su libertad: video del perturbador momento

La 'influencer' La Nicholette fue privada de su libertad a las afueras de la Plaza 11:11 en Culiacán, Sinaloa, según reportes de medios locales e imágenes que circulan en redes.

En el video grabado por la cybertruck de la joven, se aprecia que dos hombres con el rostro cubierto la suben en contra de su voluntad a un auto blanco en la exclusiva zona de la Isla Musalá.

El presunto secuestro de la 'influencer', de quien no está claro si tiene 25 o 20 años y es conocida como 'La Muchacha del Salado', fue reportado alrededor de las 17:00 horas del 20 de enero.

De acuerdo con reportes de diario Milenio, hasta el momento la fiscalía de Sinaloa no ha emitido información sobre el caso, incluso, se desconoce si ya hay una denuncia formal sobre su desaparición.

La Nicholette habría sido privada de su libertad por dos hombres que la bajaron de su cybertruck. Imagen Libro Negro/X

¿Quién es La Nicholette?

Nicole Pardo es su nombre real y tiene cuentas en diversas plataformas como Instagram, Snapchat, Twitch y YouTube, donde comparte momentos de su lujosa vida y de sus negocios.

También genera contenido para adultos en el sitio Onlyfans.

De acuerdo con Milenio, La Nicholette es originaria de Phoenix, Arizona, por lo que divide su tiempo entre Estados Unidos y Sinaloa.

En 2023, la 'influencer' ganó fama al protagonizar el video musical del corrido "La Muchacha del Salado", interpretado por Grupo Arriesgado.