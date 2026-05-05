Rebel Wilson Rebel Wilson y su esposa Ramona Agruma dan la bienvenida a su segunda hija Rebel Wilson compartió la feliz noticia en Instagram y presentó a Rose Estelle con tiernas fotografías.



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Video Rebel Wilson no pudo casarse con hombres y eligió a una mujer: así conoció a su esposa

Rebel Wilson y su esposa, la diseñadora Ramona Agruma, celebraron la llegada de su segunda hija, Rose Estelle, quien nació el 4 de mayo, según anunció la actriz a través de sus redes sociales.

La estrella de Hollywood compartió una imagen del recién nacido y expresó su emoción por la nueva etapa familiar: "Ahora somos cuatro. Ramona y yo estamos increíblemente agradecidas y bendecidas de hacer crecer nuestra familia".

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La pareja, que contrajo matrimonio en 2024, dio a conocer el embarazo en diciembre de 2025, cuando Agruma publicó un emotivo mensaje confirmando que esperaban a su segunda hija.

Desde entonces, Wilson habló en entrevistas sobre la ilusión de convertirse nuevamente en madre y de ampliar su núcleo familiar.

Por la noche, Rebel compartió tiernas imágenes de sus dos hijas juntas.

Rebel Wilson presentó a su hija Rose Estelle y la mostró junto a su primogénita Rose Lillian. Imagen Rebel Wilson/Instagram

El nacimiento de su primera hija

Rebel Wilson debutó como mamá el 7 de noviembre de 2022, cuando anunció el nacimiento de su primera hija, Royce Lillian Elizabeth Wilson, quien llegó al mundo mediante gestación subrogada. En ese momento, la actriz calificó a la niña como “un milagro” y agradeció públicamente a la mujer que hizo posible su maternidad, destacando que se trataba de un sueño largamente anhelado.