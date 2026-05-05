Rebel Wilson

Rebel Wilson y su esposa Ramona Agruma dan la bienvenida a su segunda hija

Rebel Wilson compartió la feliz noticia en Instagram y presentó a Rose Estelle con tiernas fotografías.

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Por:Univision
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Video Rebel Wilson no pudo casarse con hombres y eligió a una mujer: así conoció a su esposa

Rebel Wilson y su esposa, la diseñadora Ramona Agruma, celebraron la llegada de su segunda hija, Rose Estelle, quien nació el 4 de mayo, según anunció la actriz a través de sus redes sociales.

La estrella de Hollywood compartió una imagen del recién nacido y expresó su emoción por la nueva etapa familiar: "Ahora somos cuatro. Ramona y yo estamos increíblemente agradecidas y bendecidas de hacer crecer nuestra familia".

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La pareja, que contrajo matrimonio en 2024, dio a conocer el embarazo en diciembre de 2025, cuando Agruma publicó un emotivo mensaje confirmando que esperaban a su segunda hija.
Desde entonces, Wilson habló en entrevistas sobre la ilusión de convertirse nuevamente en madre y de ampliar su núcleo familiar.

Por la noche, Rebel compartió tiernas imágenes de sus dos hijas juntas.

Rebel Wilson presentó a su hija Rose Estelle y la mostró junto a su primogénita Rose Lillian.
Rebel Wilson presentó a su hija Rose Estelle y la mostró junto a su primogénita Rose Lillian.
Imagen Rebel Wilson/Instagram

El nacimiento de su primera hija

Rebel Wilson debutó como mamá el 7 de noviembre de 2022, cuando anunció el nacimiento de su primera hija, Royce Lillian Elizabeth Wilson, quien llegó al mundo mediante gestación subrogada. En ese momento, la actriz calificó a la niña como “un milagro” y agradeció públicamente a la mujer que hizo posible su maternidad, destacando que se trataba de un sueño largamente anhelado.

Royce, cuyo nombre incluye referencias familiares significativas para la actriz, se convirtió ahora en hermana mayor con la llegada de Rose Estelle, marcando un nuevo capítulo en la vida personal de Wilson y Agruma, quienes han compartido abiertamente su felicidad en esta etapa como familia de cuatro.

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