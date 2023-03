Rebecca Jones conmovió con sentida petición en su última aparición pública

"Sí. Ya sé que estoy muy delgada. Créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré. Pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios SIEMPRE está conmigo. No, tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir (al menos yo pienso que así debería ser). Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas. Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no sólo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa. Estoy con un biólogo maravilloso que reside en Monterrey, Alberto Valdez Marroquin. Ya les platicaré la joya con la que me topé", continuó.