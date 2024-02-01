Revelan que cumplirán la "última voluntad" de Rebecca Jones, ¿Alejandro Camacho participará?

Video Rebecca Jones recibió varios 'golpes' de la vida: tuvo cáncer, perdió a dos bebés y más

Rebecca Jones cumplirá su primer aniversario luctuoso el 22 de marzo y será el próximo sábado cuando efectuarán su última voluntad así como lo "exigió", contó su gran amiga Ana Celia Urquidi a los medios de comunicación.

Con la voz entrecortada, la productora reveló a dónde llevarán las cenizas de la actriz, un lugar que ella misma eligió hace algún tiempo.

¿Cuál fue la última voluntad de Rebecca Jones?

La protagonista de 'Para Volver A Amar', telenovela que puedes ver en ViX, falleció a consecuencia del cáncer de ovarios.

La actriz, de 65 años, fue precavida y dejó instrucciones detalladas para su funeral y homenaje, así como para el lugar donde reposarán sus restos.

"Vamos a cumplir su última voluntad que era que lleváramos sus cenizas debajo de un árbol hermoso en Jiutepec, Morelos", explicó a los medios de comunicación como el canal de YouTube 'Soy el Roger Mx'. Con un nudo en la garganta agregó: "Nos ha llevado tiempo hacerlo, pero Rebecca era muy exigente".

"Así como exigió su fiesta para despedirla con las cosas que quería y los que estuvieron ahí lo pudieron vivir, lo último que ella quería fue que sus cenizas las pusiéramos debajo de un árbol que ella escogió y este sábado 3 la vamos a llevar para que sus cenizas descansen para siempre", señaló Urquidi a los medios de comunicación.

Los invitados a la última morada de Rebecca Jones

Aunque no reveló la lista de invitados, aseguró que Max, el hijo que la actriz tuvo en su matrimonio con Alejandro Camacho, es una de las personas que estarán presentes y señaló que el actor también fue notificado, aunque no saben si asistirá.

"Sí fue invitado, yo creo que en estas cosas uno tiene que abrirse de corazón sobre todo, nosotros no podemos negarnos a 25 años de relación que Alejandro y Rebecca tuvieron, un hijo hermosos que se llama Max, entonces pues si puede ir nos acompañará y si no estaremos las pocas personas que ella designó para ir", declaró la productora.

