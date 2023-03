Muere Rebecca Jones a los 65 años

"Por una falta de sensibilidad me dijo cuánto tiempo me quedaba de vida sin yo preguntarle, me reí de él y le dije: 'Híjole, pon tus barbas a remojar, porque a la mejor ahora saliendo a ti te atropellan. Entonces, no me digas'", contó en entrevista con 'Ventaneando' en abril de 2022.