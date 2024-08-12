Rebecca de Alba aclara que "no es lesbiana": modelo ventiló encuentro con ella

Video Rebecca de Alba se embarazó dos veces de Ricky Martin, pero ocurrió una tragedia

Rebecca de Alba está en polémica tras las declaraciones que Agustín Fernández hizo sobre ella en La casa de Los famosos México.

El modelo afirmó que "hace ocho años" pasó "una noche muy buena" con la presentadora mexicana en la que "hicieron de todo".

PUBLICIDAD

Fernández aclaró que, después del encuentro que dijo tener con De Alba, no se volvieron a ver "nunca más" ni a mantener contacto: "Ni el teléfono", dijo.

Rebecca de Alba reacciona tras ventilarse supuesto encuentro con Agustín Fernández

La exnovia de Ricky Martin hizo una publicación en Instagram donde no solamente respondió a las afirmaciones del modelo argentino, sino a las especulaciones sobre su orientación sexual que la han perseguido por años.

"No soy lesbiana . Tampoco asexual . Sé que mucha gente lo piensa o lo comenta solo por decir algo de mí o porque es tal su ignorancia y morbo que el haber tenido un novio homosexual me convirtió como por arte de magia en una mujer o en una persona gay... No se pega eh? No es gripe. Sé lo que esa gente dice o piensa de mí, les prometo que es irrelevante", escribió el pasado 7 de agosto.

Rebecca de Alba también destacó que siempre ha sido "discreta, reservada y cuidadosa" con su vida personal y que seguirá en ese camino.

"No voy a mencionar a quienes han sido mis novios en el pasado , públicos o anónimos . Ni al caso", escribió.

Finalmente pidió no tomarse "muy en serio su texto" porque "cero drama": "Soy libre y relajada, mi sentido del humor es una puerta a la alegría y al gozo de la vida".

Rebecca de Alba aclaró su orientación sexual y habló de su vida amorosa. Imagen Rebecca de Alba/Instagram

Rebecca de Alba y su vida amorosa

Rebecca de Alba ha sido relacionada con una larga lista de famosos, entre ellos, Miguel Bosé, José María Yazpik, Erik Elías, Luis Miguel y Ricky Martin.

Sin embargo, la presentadora mexicana solo ha confirmado una relación con Leonardo de Lozanne y Ricky Martin, de quien incluso contó que perdió más de un bebé.