Rebecca de Alba

Rebecca de Alba aclara que "no es lesbiana": modelo ventiló encuentro con ella

La presentadora mexicana envió un mensaje después de que el modelo aseguró haber pasado una noche con ella donde "hubo de todo".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Rebecca de Alba se embarazó dos veces de Ricky Martin, pero ocurrió una tragedia

Rebecca de Alba está en polémica tras las declaraciones que Agustín Fernández hizo sobre ella en La casa de Los famosos México.

El modelo afirmó que "hace ocho años" pasó "una noche muy buena" con la presentadora mexicana en la que "hicieron de todo".

PUBLICIDAD

Fernández aclaró que, después del encuentro que dijo tener con De Alba, no se volvieron a ver "nunca más" ni a mantener contacto: "Ni el teléfono", dijo.

Rebecca de Alba reacciona tras ventilarse supuesto encuentro con Agustín Fernández

Más sobre Rebecca de Alba

Rebecca de Alba se embarazó más de una vez con Ricky Martin, pero perdió a los bebés
1:46

Rebecca de Alba se embarazó más de una vez con Ricky Martin, pero perdió a los bebés

Univision Famosos
Ellas son las mujeres que amó Ricky Martin antes de Jwan Yosef
6 mins

Ellas son las mujeres que amó Ricky Martin antes de Jwan Yosef

Univision Famosos
Aracely Arámbula habría llamado "cucaracho" a Luis Miguel, pero ¿qué piensa su ex Rebecca de Alba?
2 mins

Aracely Arámbula habría llamado "cucaracho" a Luis Miguel, pero ¿qué piensa su ex Rebecca de Alba?

Univision Famosos
Kika Edgar habla sobre los rumores de romance con Humberto Zurita tras dejarse ver junto al actor
3 mins

Kika Edgar habla sobre los rumores de romance con Humberto Zurita tras dejarse ver junto al actor

Univision Famosos
Rebecca de Alba aclara rumores sobre supuesto romance con Humberto Zurita
2 mins

Rebecca de Alba aclara rumores sobre supuesto romance con Humberto Zurita

Univision Famosos
“Ya dejen de hacerse los sabios”: Laura Flores exhorta a la gente a vacunarse tras sobrevivir un embate de covid
2 mins

“Ya dejen de hacerse los sabios”: Laura Flores exhorta a la gente a vacunarse tras sobrevivir un embate de covid

Univision Famosos
Laura Flores dice que fue diagnosticada con covid gracias a la "paranoia" y narra su versión
3 mins

Laura Flores dice que fue diagnosticada con covid gracias a la "paranoia" y narra su versión

Univision Famosos
Reportan que Rebecca de Alba fue hospitalizada con neumonía por coronavirus
2 mins

Reportan que Rebecca de Alba fue hospitalizada con neumonía por coronavirus

Univision Famosos

La exnovia de Ricky Martin hizo una publicación en Instagram donde no solamente respondió a las afirmaciones del modelo argentino, sino a las especulaciones sobre su orientación sexual que la han perseguido por años.

"No soy lesbiana . Tampoco asexual . Sé que mucha gente lo piensa o lo comenta solo por decir algo de mí o porque es tal su ignorancia y morbo que el haber tenido un novio homosexual me convirtió como por arte de magia en una mujer o en una persona gay... No se pega eh? No es gripe. Sé lo que esa gente dice o piensa de mí, les prometo que es irrelevante", escribió el pasado 7 de agosto.

Rebecca de Alba también destacó que siempre ha sido "discreta, reservada y cuidadosa" con su vida personal y que seguirá en ese camino.

"No voy a mencionar a quienes han sido mis novios en el pasado , públicos o anónimos . Ni al caso", escribió.

Finalmente pidió no tomarse "muy en serio su texto" porque "cero drama": "Soy libre y relajada, mi sentido del humor es una puerta a la alegría y al gozo de la vida".

Rebecca de Alba aclaró su orientación sexual y habló de su vida amorosa.
Rebecca de Alba aclaró su orientación sexual y habló de su vida amorosa.
Imagen Rebecca de Alba/Instagram

Rebecca de Alba y su vida amorosa

Rebecca de Alba ha sido relacionada con una larga lista de famosos, entre ellos, Miguel Bosé, José María Yazpik, Erik Elías, Luis Miguel y Ricky Martin.

Sin embargo, la presentadora mexicana solo ha confirmado una relación con Leonardo de Lozanne y Ricky Martin, de quien incluso contó que perdió más de un bebé.


Relacionados:
Rebecca de AlbaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD