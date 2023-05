Aracely Arámbula habría llamado "cucaracho" a Luis Miguel, pero ¿qué piensa su ex Rebecca de Alba?

"Les voy a decir la verdad, yo no soy vocera de ningún artista, ni soy vocera de ningún programa, yo soy Rebecca de Alba que me apasiona la conducción, que yo decido en qué proyectos estar, cuando me preguntan de otras personas porque creen que son cercanas a mí o son personas que no conozco tanto, no soy vocera de ningún canal ni de estos artistas", sentenció.