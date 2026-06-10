Raúl González Raúl González revela en Despierta América que está comprometido: Francisca y Alan Tacher reaccionan El querido presentador venezolano dio a conocer no solamente que tiene pareja, sino que ya tienen planes para llegar al altar. Sus compañeros de emisión no contuvieron la emoción al saberlo.



Video Raúl González revela por qué calló sobre su orientación sexual: "Hoy me libero"

Raúl González no solamente acaba de confirmar que tiene pareja, sino que sorprendió al revelar que ya están comprometidos.

El querido presentador de Despierta América habló de su vida sentimental precisamente durante la emisión del show, luego de que Alan Tacher le afirmara que es “lindo”.

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“Lo mismo piensa mi pareja, gracias a Dios”, dijo González, lo que generó que Francisca corriera a abrazarlo en ese instante.

“Mi pareja dice que yo soy espectacular”, añadió, ocasionando la ovación de los presentes en el foro de Univision.

Raúl González comparte que está comprometido

Ante el fingido asombro de Alan Tacher por sus palabras, Raúl González destapó que ya dio un importante paso con su pareja.

“Raúl, ¿tienes pareja?”, le cuestionó su compañero, por lo que venezolano le respondió: “¡Ay, Alan, por favor! Si ya estoy hasta comprometido y todo”.

Tras dicha confesión, Tacher reaccionó pidiéndole a González que lo invite a la futura boda. Inesperadamente, él le contestó negativamente.

“No, porque la salas”, le dijo. “No, no, no. […] Vas a salar mi boda”, le repitió mientras caminaba alejándose de él.

Al momento, Raúl no ha brindado pormenores de quién es la persona que se ha robado su corazón. Tampoco contó cómo fue la propuesta de matrimonio.

Así confesó Raúl González que es gay

Fue en octubre de 2025 cuando Raúl González habló abiertamente de su orientación sexual, tras 30 años de silencio.

En una emotiva entrevista con Maria Antonieta Collins, el conductor indicó que si lo hacía era por su deseo de tener “tranquilidad” y “paz”.

Él explicó que si había ocultado que es gay, lo que descubrió en una etapa de su vida, fue por una promesa que le hizo a su papá.