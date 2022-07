Hija de Raúl Araiza confiesa haber sido “superhomofóbica” consigo misma en el pasado

“Totalmente tengo la creencia de que yo he reencarnado en hombre, en mujer, en todo lo que se pueda, porque simplemente estoy tratando de experimentar la existencia de diferentes formas, por lo tanto, las otras personas también, y cuando entendí este tema de 'no hay separación, todos somos lo mismo’, fue más fácil, entonces ahí se me cae el ‘güey, no existe el género’”, indicó.