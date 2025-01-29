Famosa rapera demanda a empresa de taxis por negarle viaje debido a su peso: “Me discriminó”

Video Michelle Rodríguez, entre lágrimas, revela cómo enfrentó los estereotipos de belleza en el espectáculo

La famosa rapera Dajua Blanding, mejor conocida en los escenarios como Dank Demoss, está demandando a la empresa de taxis Lyft.

De acuerdo con FOX 2, a mediados de este mes de enero la cantante ‘plus size’ pidió un vehículo mediante la aplicación de la compañía pues pretendía acudir a una fiesta.

Sin embargo, cuando el conductor llegó ante ella, le negó el servicio, hecho que quedó grabado en un video que la artista publicó en Instagram.

“Este pe…. dijo que no cabría en su coche y tendría que cancelar mi viaje”, aseveró en un texto que colocó sobre el audiovisual.

“¿Estoy equivocada? Lyft, ¿qué tienes que decir sobre tu chofer que me discriminó? Siento que tratas a la gente grande como mierd…, como si no perteneciéramos aquí”, indicó en la descripción.

Dajua Blanding compartió el video del momento exacto en el que el taxista le negó un viaje debido a su peso. Imagen Dajua Blanding/Instagram

En el material, se puede escuchar al automovilista asegurarle a la intérprete que “no” tenía “espacio” en la parte trasera de su sedán.

“Puedo entrar en este carro”, le responde ella, a lo que él le replica rápida y tajantemente “No, créeme, no puedes”.

El hombre, quien se identificó posteriormente como Abraham, le afirmó a Blanding que cancelaría la solicitud para que no le cobraran nada y le dijo que debió haber pedido un “UberXL”.

Dajua Blanding interpone demanda

Luego de lo sucedido, Dajua Blanding tomó la decisión de denunciar al conductor y a Lyft por presunta discriminación en su contra.

“He estado en coches más pequeños que ese. Sólo quiero que sepan que hirió mis sentimientos”, aseveró ella en entrevista con el medio.

Para este proceso legal, ella contrató a los abogados Zach Runyan y Jonathan Marko, quien sentenció: “Él sabía que era ilegal y que estaba mal”.

El letrado puntualizó que el peso de su clienta es una característica protegida en Michigan, donde ocurrió el incidente, por lo que la negativa de trasladarla por ese motivo sería lo mismo que hacerlo por su raza o religión.

En los documentos, la estrella argumentó que el acusado le mencionó como excusa que sus neumáticos no la soportarían.

Dajua Blanding presentó a sus abogados tras demandar a Lyft por presunta discriminación en su contra. Imagen Dajua Blanding/Instagram

Lyft reacciona

Por su parte, en un comunicado, Lyft externó que “condena inequívocamente todas las formas de discriminación”.