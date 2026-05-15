Ramón Ayala Abogado de exmúsico de Ramón Ayala narra presuntas agresiones que hijo del cantante habría cometido El abogado Tony Buzbee dio a conocer las presuntas acciones que Ramón Ayala Jr. habría cometido en agravio de Adrián Barajas, Ángel Garza Ramírez y Eliud González, este último, exbajista de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.

Video Acusan a hijo de Ramón Ayala de presunto acoso sexual: exintegrantes de la agrupación serían las víctimas

El abogado Tony Buzbee narró las presuntas agresiones que el hijo de Ramón Ayala habría cometido en agravio de Adrián Barajas, Ángel Garza Ramírez y Eliud González, este último, exbajista de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.

Durante una conferencia, realizada en el Centro de Convenciones de McAllen, Texas, el pasado 13 de mayo, el abogado de las presuntas víctimas señaló al hijo de Ramón Ayala de realizar tocamientos indebidos e incluso, cometer “intimidación”.

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“Estos casos denuncian asaltos sexuales, intimidación y violación”, comenzó. “Cuando tu jefe, el hombre que te paga al final de tour, te espera a que estés dormido y te pone el… en tu cara, no es una broma pesada”.

“Cuando te toca el trasero repetidamente… Cuando intenta bajarte los pantalones… Cuando va al baño a defecar y no se asea, se regresa y se baja los pantalones para sentarse encima de ti y frotarte las heces por todo el cuerpo, eso no es una broma pesada. Cuando tu jefe agarra las heces cuando va a al baño, se limpia y lanza el papel sucio en la cara de otro integrante de la banda, esas no son bromas pesadas. Estos hombres no son perros, son seres humanos”, continuó.

“Cuando tu jefe que consume (sustancias ilícitas) diariamente se suena la nariz y le sale mucha sangre debido a su consumo constante (…) y toma esa sangre para restregártela en la cara, eso no es una broma, eso es grave… Es indígnate”, prosiguió.

En su relato, el abogado también narró una presunta conducta de “agresión sexual agravada” e insistió en que nada de lo señalado podría tratarse de una “broma pesada”, como lo mencionaron los abogados de Ramón Ayala.

“Cuando tu jefe mete su dedo a la fuerza en el cuerpo de un integrante de la banda, sujetándolo y causándole sangrado, eso no es una broma, eso es agresión sexual agravada y cualquiera que diga lo contrario, está equivocado”, dijo.

“Agarrar los genitales de víctimas desprevenidas y causarles lesiones, eso no es juego. Sujetar a una persona y chuparle los dedos de los pies, fingiendo que es un… es ridículo, es indignante (…) Actuar constantemente de manera extraña, agresiva, violenta y amenazante no es algo trivial”, declaró y, posteriormente, mostró fotos y videos que probarían su versión.

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¿Por qué está implicado Ramón Ayala en la demanda contra su hijo?

Por último, el abogado explicó que la razón por la que el llamado ‘Rey del Acordeón’ estaba implicado en la demanda contra su hijo era porque, supuestamente, habría hecho caso omiso a las quejas.

“Nadie está sugiriendo que un hombre de 80 años haya hecho alguna de esas cosas. Entiendo perfectamente que el señor Ayala está intentado deslindarse de esto, pero aquí está el problema, se le reportó múltiples veces, pero él decidió ignorar porque se trataba de su hijo (…) decidió tratarlo como un incidente aislado aunque sucedía diariamente”, sentenció.