Ramón Ayala Hijo de Ramón Ayala es demandado por exintegrantes de Bravos del Norte por presunta agresión sexual Este miércoles 13 de mayo, tres extrabajadores de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte presentaron acciones legales en contra de Ramón Ayala Jr. por presuntas agresiones sexuales repetidas. Los demandantes también señalan al ‘Rey del Acordeón’ de tener conocimiento de la situación y supuestamente “no hacer nada”.



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El abogado Tony Buzbee presentó una demanda a nombre de tres exintegrantes de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte en contra de Ramón Ayala Jr. por presuntas agresiones sexuales repetidas, acoso y conductas inapropiadas durante giras de trabajo en Estados Unidos.

Exbajista de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte habla

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Entre los demandantes se encuentra Eliud González, exbajista de la banda, quien durante la conferencia celebrada este miércoles 13 de mayo en Hidalgo, Texas, habló de las presuntas agresiones que sufrió entre 2025 e inicios de 2026.

“Desde que entré a su grupo enfrenté maltratos, humillaciones, amenazas y abuso de parte de su hijo Ramón Ayala Jr. Todos lo miraban y nadie hacía nada por miedo a perder su trabajo. Sus conductas en ese autobús eran agresivas, enfermizas y fuera de control”, declaró.

“Con el tiempo, la situación llegó a empeorar a un lugar más oscuro. A mis 42 años y siendo padre de tres hijos sufrí acoso sexual por parte de este señor. Sus insinuaciones, propuestas indecorosas y actos enfermizos me hicieron entender que algo no estaba bien. Después de sufrir repetidas agresiones sexuales, donde llegó a lastimarme físicamente, intenté hablar con don Ramón Ayala, pero nunca me lo permitieron”, agregó.

En su narrativa, el exbajista también señaló que supuestamente Ramón Ayala tenía conocimiento de la situación con su hijo y que, aunque “tuvieron muchas oportunidades para detenerlo”, nunca lo hicieron.

“Ramón Ayala me dañó físicamente, emocional y psicológicamente. Me dejó ansiedad, traumas y heridas que sigo cargando hasta hoy. Afectó mi hogar y a las personas a quien más quiero, igual mi tranquilidad”, subrayó.

“Hoy vengo a decir mi verdad para crear conciencia y para que nadie más tenga que pasar por algo así. El acoso sexual no debería pasarle a nadie sin importar la edad ni el género”, sentenció.

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De acuerdo con Francisco Cobos, reportero de N+ Univision, durante la conferencia fueron presentados videos y fotografías, donde presuntamente, se le vería a Ramón Ayala Jr cometer agresiones sexuales.

Ramón Ayala rompe el silencio

Este mismo miércoles 13 de mayo, Ramón Ayala se pronunció ante las presuntas acusaciones en contra su hijo.

A través de sus abogados, el ‘Rey del Acordeón’ negó estar al tanto de los supuestos hechos. Además, negó ser dueño del grupo y estar dentro del autobús en el que presuntamente ocurrió lo narrado por Eliud González y los otros demandantes anónimos.

En febrero de 2026 se dio a conocer una demanda en nombre de un hombre identificado de manera genérica como “John Doe” contra la banda Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte por presunta agresión sexual.

Desde entonces, el caso se encuentra en el Tribunal Estatal del condado de Hidalgo, Texas, donde las supuestas víctimas solicitan más de 25 millones de dólares por daños y perjuicios.