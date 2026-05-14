Ramón Ayala enfrenta acusaciones de exintegrantes de Bravos del Norte contra su hijo por presunta agresión sexual

“El intento de extorsión de Buzbee en contra de Ramón Ayala. Todo comienza el 5 de enero de 2026, cuando Buzbee le envió una carta de exigencia a Don Ramón, donde dice: ‘Esta es la solicitud previa a demanda de mi cliente para entrar en mediación en un intento de resolver este asunto. Creo que una demanda pública no beneficia a nadie en este caso si se puede llegar a una resolución en mediación, es decir, pagando dinero. El señor Barajas firmará documentos de liberación y continuará manteniendo estos asuntos en confidencialidad’”, dijo tras dar lectura a la presunta carta que el abogado de las presuntas víctimas supuestamente envió al intérprete de 80 años.