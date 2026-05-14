Ramón Ayala

Ramón Ayala enfrenta acusaciones de exintegrantes de Bravos del Norte contra su hijo por presunta agresión sexual

Los abogados del llamado 'Rey del Acordeón' calificaron como un “intento de extorsión” la demanda civil interpuesta por tres exintegrantes de Bravos del Norte en contra de Ramón Ayala Jr.

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Video Acusan a hijo de Ramón Ayala de presunto acoso sexual: exintegrantes de la agrupación serían las víctimas

Ramón Ayala enfrentó las acusaciones que tres exintegrantes de Bravos del Norte hicieron contra su hijo Ramón Ayala Jr., a quien señalan de presuntas agresiones sexuales repetidas, acoso y conductas inapropiadas durante giras de trabajo en Estados Unidos.

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Este miércoles 13 de mayo, Ryan Thomas, abogado de Ramón Ayala, calificó como un “intento de extorsión” la demanda civil por 25 millones de dólares interpuesta por Tony Buzbee, representante legal de Eliud González y otros dos extrabajadores.

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“El intento de extorsión de Buzbee en contra de Ramón Ayala. Todo comienza el 5 de enero de 2026, cuando Buzbee le envió una carta de exigencia a Don Ramón, donde dice: ‘Esta es la solicitud previa a demanda de mi cliente para entrar en mediación en un intento de resolver este asunto. Creo que una demanda pública no beneficia a nadie en este caso si se puede llegar a una resolución en mediación, es decir, pagando dinero. El señor Barajas firmará documentos de liberación y continuará manteniendo estos asuntos en confidencialidad’”, dijo tras dar lectura a la presunta carta que el abogado de las presuntas víctimas supuestamente envió al intérprete de 80 años.

“Así que ahí lo tienen. Quería dinero y prometió quedarse callado. Una extorsión”, subrayó.

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