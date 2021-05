El amor de Rachel y Ross de la serie 'Friends' casi traspasa la ficción

"O sea, en la primera temporada, a mi me gustó mucho Jen. En un momento dado, nos gustábamos mucho el uno al otro", dijo Schwimmer. "Pero era como dos barcos que se cruzan, porque uno de nosotros siempre estaba en una relación y nosotros nunca cruzamos ese umbral. Respetamos eso", dijo David.

El programa especial 'Friends: The Reunion' juntó a Aniston, Schwimmer, LeBlanc y los otros tres coprotagonistas de la serie: Courteney Cox, Matthew Perry y Lisa Kudrow.

Durante el programa de HBO Max, el anfitrión James Corden preguntó a los actores si algunos de ellos habían tenido un romance entre sí fuera de cámara. Aniston se apresuró en contestar, diciendo que Schwimmer y ella hablaban sobre si el primer beso que tenían que grabar se lo iban a dar actuando o no.



Cox dijo que al final fue mejor que Schwimmer y Aniston no llegaron a ser pareja en la vida real porque si no hubiera funcionado "probablemente no hubiera sido bueno (para la serie)".