María Félix raptó a su hijo cuando era niño: la historia de Enrique Álvarez Félix

María Félix es un ícono del cine mexicano y su legado continúa vivo a 20 años de su fallecimiento, de tal forma que pronto se estrenará su bioserie en ViX.

Más allá de la marca que La Doña dejó en la industria del espectáculo, la actriz también fue madre.

El 6 de abril de 1934, dos días antes de cumplir 20 años edad, María Félix dio a luz a su primogénito y único hijo, Enrique Álvarez Félix.

Enrique Álvarez Félix: el único hijo de María Félix



Enrique Álvarez Félix es producto del matrimonio de La Doña y el empresario jalisciense Enrique Álvarez. El único hijo de La Doña disfrutó de vivir con sus papás durante los primeros tres años de su vida. No obstante, tras el divorcio de la actriz y el empresario, el pequeño quedó únicamente al cuidado de su padre.

Una vez que su mamá ganó más fama y tuvo los medios para mantenerlo, Enrique fue “raptado” por ella de su natal Guadalajara, según explicó en entrevista para ‘El show de Cristina’.

“Fue y me raptó, literalmente. Llegó, me metió a un coche y me trajo (a Ciudad de México)”



Desafortunadamente, Enrique no pudo convivir mucho tiempo con su mamá. Tras un año de vivir con ella en Ciudad de México, La Doña tuvo una gran oportunidad laboral de realizar 10 películas en España y decidió enviar a su hijo a un internado en Canadá, en donde pasó 12 años de su vida.

Enrique Álvarez siguió los pasos de su mamá María Félix, pero ella no quería que fuera actor



Desde que era niño, Enrique Álvarez estaba convencido que quería ser actor.

“Yo recuerdo que yo quise ser actor por la nariz. Yo entré a un foro cinematográfico cuando yo tenía 9 o 10 años, en una película que se llama ‘La diosa arrodillada’, y como olió el foro cinematográfico, yo me dije ‘Yo quiero estar aquí siempre’… inhalé y me gustó el olor”, explicó en ‘El show de Cristina’.

No obstante, su mamá no estaba de acuerdo con este sueño profesional de Enrique, inclusive le dejó de hablar durante seis meses cuando supo que estaba listo para desarrollarse frente a cámaras.



El hijo de La Doña estudió una carrera profesional, diplomacia, pero en el fondo siempre supo quería ser actor.

Cuatro meses después de recibirse de la universidad, debutó como actor en una telenovela de Ernesto Alonso, ‘La mujer dorada’. Su debut en el cine fue poco después bajo la dirección de Luis Buñuel en ‘Simón del desierto’.

Tras su inmersión en la industria del entretenimiento, Enrique Álvarez sumó múltiples proyectos en la pantalla chica y grande. ‘Rina’, ‘Colorina’ y ‘Marisol’ son algunas de sus telenovelas más recordadas. En cine, la película ‘Los caifanes’ fue uno de sus más grandes éxitos.

Enrique también incursionó en teatro, en donde recibió el gran aplauso del público, incluida María Félix.

Las polémicas de Enrique Álvarez Félix: los rumores de su muerte y parejas



A lo largo de su carrera, Enrique fue blanco del escrutinio público en múltiples ocasiones. Sus preferencias sexuales fueron señaladas constantemente; muchos medios aseveraban que Enrique era homosexual.

No obstante, el actor no le prestaba atención a estos rumores. Con respecto a su vida amorosa, el actor nunca se casó, pero si le propuso matrimonio a Ofelia Medina, su co-protagonista de ‘Rina’

“Unos meses después de la novela, Enrique me propuso matrimonio. Me dijo que por qué no nos casábamos, que sería lindísimo. Yo le dije que sería el halago más grande que me habían hecho en mi vida, pero yo no creo en el matrimonio”, explicó Ofelia para 'Tlnovelas'.



Otro escándalo en el que se vio involucrado fue cuando varios periódicos mexicanos aseguraban que había muerto de sida. Sin embargo, el actor simplemente se había tomado un descanso de las telenovelas y mantenía un bajo perfil en Nueva York.

Tras esta noticia, Enrique decidió regresar a México para aclarar que estaba vivo.

La muerte de Enrique Álvarez Félix



En 1996, Enrique Álvarez Félix dio vida a Leornardo Garcés en ‘Marisol’, telenovela protagonizada por Erika Buenfil y Eduardo Santamarina que se convirtió en su última aparición en televisión.

A los pocos días de terminar las grabaciones de este proyecto, Enrique se tomó unos días de descanso en su departamento de Polanco, en Ciudad de México en donde desafortunadamente sufrió un infarto fulminante.