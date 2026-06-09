Giselle Blondet

¿Qué le pasó a Giselle Blondet? Agradece estar "viva" tras 8 meses de problemas de salud

Giselle Blondet se dejó ver en redes sociales para compartir que está "sana", luego de 8 meses de complicaciones de salud tras una cirugía.

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Por:Ashbya Meré
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Video Giselle Blondet confesó que se siente culpable por regalarle los implantes a su hija

Giselle Blondet se dejó ver en redes sociales para compartir sobre los problemas de salud que la aquejaron durante "ocho meses", los cuáles se derivaron de una cirugía menor que se complicó.

" ¡Estoy viva, estoy sana! Han sido ocho meses difíciles. Como ustedes saben, tuve una operación que se complicó, era una operación bastante sencilla, pensaba que iba a estar fuera tres semanas, se complicó", explicó en un video en Instagram este 8 de junio.

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¿Qué le pasó a Giselle Blondet?

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Aunque no dio muchos detalles, Giselle informó que tuvo complicaciones, por lo cual tuvo que ser intervenida nuevamente: " Tuve unas bacterias, unas infecciones, etcétera, y me tuvieron que operar otra vez. Se complicó y lo más importante para mí en este momento es mostrar mi agradecimiento a Dios primero, porque sin él literalmente no estaría aquí", compartió la presentadora.

Blondet también agradeció el apoyo y muestras de cariño de sus amigos y público.

"Gente que yo nunca me hubiera imaginado que me fueran a dar una llamada o que o que fueran a estar preocupados por mí. Me sorprendieron".

La presentadora puertorriqueña compartió que la "fe" es "necesaria" y eso la ayudó en su recuperación, al igual que tener una actitud positiva.

Giselle Blondet habla sobre sus problemas de salud.
Giselle Blondet habla sobre sus problemas de salud.
Imagen Giselle Blondet/Instagram

Giselle Blondet continúa en rehabilitación

Giselle también compartió que todavía no está cien por ciento recuperada, pues continúa en rehabilitación.

" Ya me puedo sentar, ya puedo manejar, ya puedo disfrutar, salir al aire libre, todavía me falta, no tengo que hacer terapia física, etcétera, pero estoy bien", sentenció.

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