Cesáreo Quezadas 'Pulgarcito' sale de prisión tras cumplir condena por violación equiparada a su hija

En abril de 2002 Cesáreo Quezadas Cubillas, de 70 años, mejor conocido como 'Pulgarcito' gracias a las películas mexicanas que protagonizó a finales de la década de 1950 y principios de 1960, quedó en libertad después de 18 años, 4 meses y 15 días de estar en prisión en el Cereso de Mérida, Yucatán, acusado de violación equiparada, estupro, abusos deshonestos y pornografía infantil contra 5 de sus 6 hijos, según reportó el programa Ventaneando el pasado 15 de marzo.

El famoso actor infantil salió del Centro de Reinserción Social de Mérida el domingo 14 de marzo tras haber purgado la condena que le fue dictada: "El juez de primera instancia me puso 20 años de sentencia, apelé. Votaron dos magistrados en mi contra y subió a 23 años 5 meses, después de eso metí el amparo federal. No había agravante ni elementos legales para una sentencia que se justificara arriba de la mínima que ya señala el código penal y esto llevó a que me bajaran 5 años 15 días, por lo cual quedó en 18 años con 4 meses y medio", explicó a su salida del penal al programa 'Ventaneando'.

Césareo Quezadas estuvo casado en dos ocasiones y procreó a 4 hijos en su primer matrimonio con Beatriz Rojas y dos más con Claudia Burgos. Sin embargo, señaló que sus vástagos no fueron quienes lo culparon: " Mis hijos nunca me acusaron, o sea, es un caso especial, pero acá en Yucatán basta con que haya un dedo acusador para que tú seas culpable en automático, en ese tiempo no se respetaba el debido proceso, no se respetaba la presunción de inocencia y me lo dijo casi cínicamente una señora juez", contó al show.

'Pulgarcito' confesó que la última noche en prisión la pasó cabizbajo, pues dejó a su mascota: " Un poco triste porque tenía una gatita que había adoptado en mi celda y había tenido crías en mi cama al lado, porque ya se había encariñado conmigo la gatita, yo le daba de comer. No tenía yo dónde llevarla, mi hijo que es a donde voy no puedo llegar con excedente de equipaje".

Señaló que algunos de sus compañeros se despidieron de él y bromeó con su salida: "Muchos ni siquiera se enteraron, no quise, como dicen aquí 'levantar polvo' en el lenguaje coloquial, algunos se enteraron y a la pasada me felicitaron, porque creo que dejé buena semilla. Me decían '¿Qué vas a hacer cuando pongas un pie en la calle?', poner el otro porque si no me caigo, es broma".

En julio de 2018, el actor dijo que estaba purgando una condena por delitos que no cometió, incluso, dijo que sus exparejas lo acusaron por venganza, pues una de sus hijas lo defendió: "Es traumático llegar aquí con acusaciones infames. Eran por cuestiones viscerales y de malos entendidos que se puedan aclarar en su momento. La acusación fue a partir de un video donde sospechaban de un abuso de mi parte a una menor, posiblemente a una de mis hijas. La pérdida de estatus tanto económico como de situación de Beatriz (exesposa) creo que le generó mucho rencor, mucho resentimiento", contó al matutino 'Sale el sol'.

"De primero yo no tengo una carga de conciencia de que yo lastimé a mis hijos. A mí lo que más me dolió es que una sospecha se pudo haber aclarado en su momento y pedir apoyo de autoridades, que me acusaran por violación equiparada y abuso sexual a cinco de mis seis hijos, incluyendo a un menor de 8 años, varoncito, o sea, me pusieron como un monstruo. Mi propia hija por la que me sentenciaron me defendió", explicó en 2018.