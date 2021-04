Asesinan a tiros a supuesto hermano del cantante Alfredo Olivas

En febrero de 2015 el propio cantante Alfredo Olivas sufrió un atentado en Parral, Chihuahua: "Yo creo que yo soy el que he estado más cerca (de morir en un escenario) y les digo que no. Yo antes lo pensaba, pero no sé qué tipo de muerte esperen ellos. Yo antes lo creía, lo pensaba y lo quería", reconoció el cantautor en entrevista con Univision Digital.

"No es que la llames (a la muerte), pero pensándolo bien, el día que me toque, que me toque en la privacidad de mi hogar o de algún hospital, Dios guarde la hora todavía, pero un día va a pasar, me gustaría estar con los míos de preferencia, esa sería una muerte no bonita, pero sí la mejor de las muertes", agregó.