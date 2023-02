Alfredo Olivas aparece en redes tras reportes de supuesto secuestro

"Dice que está bien que no le pasó nada", dijo el publirrelacionista sobre el presunto secuestro. Pero del atraco que habrían sufrido en la carretera señaló desconocer la situación: "Dice que no lo sabe, pero que no está secuestrado, que no atentaron contra su vida ni secuestrado, que está en su casa", explicó el periodista respecto a las declaraciones que le dio Alex Jiménez.