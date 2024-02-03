Modelo finge su muerte para concientizar sobre una enfermedad: reconoce que fue "de mal gusto"

Video La detección temprana es la clave: 9 famosos que sobrevivieron el cáncer de mama

" Sí, he fingido mi muerte. Ya sé que es extremo", reconoció este sábado 3 de febrero la actriz y concursante de programas de telerrealidad de la India, Poonam Pandey, antes de pedir disculpas por querer concienciar sobre el cáncer cervicouterino y entre críticas de haber llevado a cabo un "ardid publicitario".

La noticia del fallecimiento de Pandey, de 32 años, apareció en los medios indios el jueves 1 de febrero por boca de su representante, pero fue el viernes cuando causó más impacto en televisión y periódicos tras una publicación en su página de Instagram.

PUBLICIDAD

"Estamos profundamente entristecidos de informarles que hemos perdido a nuestra querida Poonam a causa de un cáncer de cuello de útero", rezaba un simple texto sobre fondo negro.

Poonam Pandey explica por qué fingió su muerte

Entre las muestras de pésame ya había quien subrayaba lo súbito del fallecimiento, unas sospechas que la actriz confirmó al revelar en varios videos y un comunicado que sigue con vida.

" Aunque comprendo que lo hayan considerado de mal gusto, también les imploro que consideren la causa mayor. Antes de juzgar el acto, les llamo a que reconozcan la alarmante preocupación que pesa sobre las mujeres de todo el mundo", dijo Poonam en uno de sus mensajes difundido en redes sociales.

En otro señaló: "Estoy aquí, viva. El cáncer no me reclamó, pero trágicamente, se ha cobrado la vida de miles de mujeres que surgieron de la falta de conocimiento sobre cómo hacer frente a esta enfermedad. A diferencia de otros cánceres, el cáncer cervical se puede prevenir completamente. La clave radica en la vacuna contra el VPH y las pruebas de detección temprana".

La celebridad afirmó que los medios de comunicación no habían destacado lo suficiente uno de los anuncios hechos por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, durante la presentación del presupuesto el pasado jueves.

La India impulsará la vacunación contra el virus del papiloma (VPH) en las niñas de entre 9 y 14 años para prevenir el cáncer cervical, dijo ante el Parlamento.

Las críticas a la actriz arreciaron este sábado ante el falso fallecimiento, entre una ola de comentarios negativos. Sin embargo, hubo quienes reconocieron que su plan fue extremo, pero aplaudieron su intención.

PUBLICIDAD

Según datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan), cada año la India registra 123.907 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y 77.348 muertes, reportó EFE.