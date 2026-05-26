Shakira

Piqué y Clara Chía habrían “tenido dificultades” para ser papás y recurrido a este tratamiento

El exfutbolista y Clara Chía Martí supuestamente tomaron la decisión de congelar embriones desde hace un año. Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, durante la celebración de su cuarto aniversario de novios, ellos decidieron tener un hijo en 2026.

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Gerard Piqué y Clara Chía Martí supuestamente tuvieron "dificultades” para ser papás y esta situación los habría llevado a congelar embriones.

Luego de que la periodista Mandy Fridmann reportara que el exfutbolista y su novia tomarón la decisión de formar una familia tras celebrar cuatro años de relación en Venecia, la costarricense Adri Toval señaló que la pareja llevaría meses “teniendo dificultades para concebir de forma natural”.

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“Según una fuente cercana al entorno de Shakira, a mí lo que me dicen es que la pareja habría recurrido en varias ocasiones a clínicas de fertilidad in vitro”, dijo el 25 de mayo.

“Viajaron también a Arizona y bueno, pese a que lo han intentado durante más de un año, simplemente no han logrado un embarazo. A mí también se me reportó una supuesta pérdida”, agregó.

De acuerdo con la periodista, la información de Mandy Fridmann coincidiría con sus reportes. Incluso, señaló que estarían “tratando de concebir por esa vía que es la fertilidad in vitro”.

“Clara Chía y Gerard Piqué están tratando de concebir a través de la fertilización in vitro”, sentenció.

Hijos de Shakira podrían tener pronto un hermanito

El 22 de mayo, la periodista Mandy Fridmann reportó en el programa ‘Tal Cual Sin Filtro’ que “Milan y Sasha podrían tener pronto un hermanito” por parte de Gerard Piqué.

“Piqué y Clara Chía estuvieron la semana pasada en Venecia festejando los cuatro años juntos, su cuarto aniversario. Ahí saquen cuentas cuándo empezaron. Festejaron los 4 años y ellos habrían… y lo voy a poner en 'habrían' porque no tengo el papelito, pero es cien por ciento... congelado embriones hace un año”, agregó.

La comunicadora no aclaró si la trabajadora de Cosmos ya se encuentra embarazada o si apenas comenzará el supuesto tratamiento para concebir. Sin embargo, subrayó que podría ser este 2026 cuando darían la sorpresa.

“Esto es un proyecto y en este viaje del aniversario habrían decidido que ese proyecto se convierta en un hecho y en el 2026, o sea, este año, podrían estar anunciando que viene un hermanito para Milan y Sasha”, sentenció.

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